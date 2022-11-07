كورونا بالمغرب.. تسجيل 11 إصابة جديدة

2022-11-07 / 17:12
0
هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الاثنين، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 16 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و845 ألف و791 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و411 آلاف و735 شخصا، مقابل 24 مليون و912 ألف و767 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 54 ألف و077 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و266 ألف و009 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و249 ألف و300 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (5) والرباط سلا القنيطرة (5)، ومراكش آسفي (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 427 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لقجع: “الحكومة ستوصل دعمها للغاز والقمح والسكر”

لقجع: “الحكومة ستوصل دعمها للغاز والقمح والسكر”

2022-11-07 / 16:48
Photo of لقجع يؤكد: “لن نمنع هدايا الجالية لعائلاتهم وأقاربهم”

لقجع يؤكد: “لن نمنع هدايا الجالية لعائلاتهم وأقاربهم”

2022-11-07 / 16:28
Photo of الحموشي وسفير يوقعان اتفاقية لتأمين خدمات التوثيق الرقمية

الحموشي وسفير يوقعان اتفاقية لتأمين خدمات التوثيق الرقمية

2022-11-07 / 15:00
Photo of بالاجتماع الحكومي المقبل.. بنموسى يستعرض خارطة الطريق 2022-2026

بالاجتماع الحكومي المقبل.. بنموسى يستعرض خارطة الطريق 2022-2026

2022-11-07 / 14:35
Photo of المغرب- هولندا: مندوبية التخطيط ومكتب الإحصاء يعززان تعاونهما

المغرب- هولندا: مندوبية التخطيط ومكتب الإحصاء يعززان تعاونهما

2022-11-07 / 14:12
Photo of أمن طنجة يجهض محاولة جماعية للهجرة السرية

أمن طنجة يجهض محاولة جماعية للهجرة السرية

2022-11-07 / 10:50
Photo of الرصاص يلعلع بمراكش لتوقيف شخص عرض مواطنين للسرقة

الرصاص يلعلع بمراكش لتوقيف شخص عرض مواطنين للسرقة

2022-11-07 / 09:51
Photo of نواب فرنسيون يدعون إلى تجاوز أزمة التأشيرات مع المغرب

نواب فرنسيون يدعون إلى تجاوز أزمة التأشيرات مع المغرب

2022-11-07 / 09:31
Photo of طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-11-07 / 09:08
Photo of أكادير: توقيف طالب ” قاعدي ” بحوزته سواطير لغرض اجرامي

أكادير: توقيف طالب ” قاعدي ” بحوزته سواطير لغرض…

2022-11-06 / 22:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق