كورونا بالمغرب.. تسجيل 11 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الاثنين، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 16 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و845 ألف و791 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و411 آلاف و735 شخصا، مقابل 24 مليون و912 ألف و767 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 54 ألف و077 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و266 ألف و009 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و249 ألف و300 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (5) والرباط سلا القنيطرة (5)، ومراكش آسفي (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 427 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين.

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