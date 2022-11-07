المنتخب الوطني

بنموسى: الجامعة وفرت جميع الشروط للتحضير لمونديال قطر

2022-11-07 / 16:56
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أنالوزارة تواكب الجامعة الملكية لكرة القدم وتدعمها للقيام بدورها ولبذل كل الجهود للارتقاء بكرة القدم وطنيا وقاريا وتحقيق مشاركة متميزة للمنتخب الوطني في مونديال قطر.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أنه بخصوص الظروف المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي، من إقامة وتنقل وتحفيز اللاعبين، فالجامعة وفرت كل الشروط للتحضير للمونديال في احسن الظروف.

وأضاف الوزير، أن وزارته وقعت اتفاقية مع الجامعة و”لارام” لتمكين الجمهور من حضور المقابلات بأثمنة تفضيلية لدعم المنتخب الوطني متمنيا لهم كامل التوفيق.

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تعليق واحد

  1. و بن موسى أقصى أبناء الشعب من التعليم، و تسقيف سن التوضيف، اشمن كورة، العكر غلى الخنونة

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