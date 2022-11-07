لقجع: “الحكومة ستوصل دعمها للغاز والقمح والسكر”

2022-11-07 / 16:48
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هبة بريس - الرباط

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أن الحكومة مستمرة في دعمها للمواد الأساسية.

وقال لقجع في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين “40 مليار اللي كاينة هاد السنة فصندوق المقاصة، فيها 25 مليار لدعم المواد الأساسية و15مليار استثنائية مرتبطة باستيراد القمح ولدعم قطاع النقل.”

وأضاف لقجع قائلا “مشروع قانون مالية 2023 وضع 26 مليار كنفقات للحفاظ على دعم هذه المواد الأساسية، باش تبقى البوطة ب40 درهم وباش يتم الابقاء على الثمن الحالي للسكر والقمح.”

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تعليق واحد

  1. المغرب غير متضرر من الحرب الاوكرانيا لانه لا يستورد منه لا غاز و لا قمح و لا عباد الشمس و لا البترول و لا و لا و هد الحكومة غير زيدة في الكذوب و هلكات عباد الله و الفقر في التزايد و اخنوش قال ليك اسبانيا ضعاف و اغلا من المغرب الكدوب الاتمنة بحال بحال غير هنا في اسبانيا الاجور هيا اللي اعلاء و اضعاف و اضعاف من المغرب و ابركة من الكدوب على عباد الله فين هو هد الدعم اللي تتكلم عليه في المغرب و الخضار و الاسماك و اللحوم النار شعلة واش غير البطاطة 8 درهم ووو المواطن الفقير قهرتيهم بهد الاسعار الخيالية حرام عليكم هد شيئ عمرو ما كان في المغرب غير مع هد الحكومة و شركائكم في الحكومة بنزيدان و رفاقه حسبي الله و نعمة الوكيل .

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