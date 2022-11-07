لقجع: “الحكومة ستوصل دعمها للغاز والقمح والسكر”

هبة بريس - الرباط

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أن الحكومة مستمرة في دعمها للمواد الأساسية.

وقال لقجع في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين “40 مليار اللي كاينة هاد السنة فصندوق المقاصة، فيها 25 مليار لدعم المواد الأساسية و15مليار استثنائية مرتبطة باستيراد القمح ولدعم قطاع النقل.”

وأضاف لقجع قائلا “مشروع قانون مالية 2023 وضع 26 مليار كنفقات للحفاظ على دعم هذه المواد الأساسية، باش تبقى البوطة ب40 درهم وباش يتم الابقاء على الثمن الحالي للسكر والقمح.”

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