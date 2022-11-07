لينا أكدور أصغر ممثلة مغربية تحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

2022-11-07 / 17:24
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نجلاء مزيان - هبة بريس

تقاسمت الفنانة الطفلة لينا أكدور مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، خبر حصولها على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات “أبوظبي”.

و في هذا الصدد، وثقت الفنانة المغربية لحظة استلامها الإقامة الذهبية بصورة قامت بنشرها بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و أرفقت الصورة بتعليق جاء فيه:”فخورة أنني أول طفلة مغربية وأصغر ممثلة تحظى بشرف نيل الإقامة الذهبية عن فئة المبدعين ، من دولة عظيمة مثل الإمارات العربية المتحدة”.

و أضافت قائلة:”شكرا لمنحي هذا التشريف الذي أعتز به و شكرا لهيئة الهوية و الجنسية بإمارة أبوظبي ،وأهدي هذا التشريف لبلدي المغرب الحبيب”.

و في تصريح خصت به جريدة هبة بريس الالكترونية، أعربت الممثلة الطفلة عن سعادتها الكبيرة بهذا التشريف، مبرزة حبها لدولة الإمارات و إعجابها بهذا البلد المتنوع الثقافات شأنه شأن بلدها المغرب.

و في سياق منفصل، تقاسمت الفنانة المغربية مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي لحظات احتفالها ليلة أمس بذكرى المسيرة الخضراء 47 رفقة فنانين و إعلاميين مغاربة.

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