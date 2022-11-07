فرح الفاسي تحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات
أعلنت الفنانة المغربية فرح الفاسي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -أعلنت- عن حصولها على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات “أبوظبي”.
و نشرت النجمة السينمائية فرح الفاسي عبر ذات المنصة صورة توثق هذا الحدث، مرفوقة بتعليق جاء فيه:” تشرفت بالحصول على الإقامة الذهبية عن فئة ” ممثلة و مبدعة”
و أضافت قائلة:”شكراً لدولة الإمارات العربية المتحدة لمنحي هذا التكريم الذي أعتز به و شكرا لهئية الهوية و الجنسية بإمارة أبوظبي ، أتمنى أن أكون دائما عند حسن الظن .
و واصلت قائلة:”أهدي هذا التشريف لبلدي المغرب”، و يشار إلى أن الفنانة فرح الفاسي تعد أول ممثلة مغربية تحصل على الإقامة الذهبية بأبو ظبي.
و في سياق منفصل، تقاسمت الفنانة المغربية مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي لحظات احتفالها ليلة أمس بذكرى المسيرة الخضراء 47 رفقة فنانين و إعلاميين مغاربة.
5 تعليقات
لا حول ولا قوة إلا بالله، هنيئا لك بهذا التشريف لوحدك، بلدك ليس في حاحة لهذا النوع من التشريف. بلدك في حاجة لتشريف يكون من وراءه مهندسون و علماء وباحثون في مختلف التخصصات التقنية والعلمية.
إنها علامات الساعة: “يوم يعلو من لا شأن له”.
ياك تتعطى غير لي تيغنيو فكبريات دبي
اشنو تدير هي تما؟؟؟؟!!!-!–
لا اريد ان اخوض في اعراض احد
لكن الابداع، هو حينما يبدع الطبيب في المساعدة على الشفاء او عملية جراحية ناجحة
عندما يبدع المهندس المعماري في تصميم البنايات
عندما يبدع الاستاذ في تعليم التلاميذ وايصال المعلومة
عندما ينجح الفلاح في زراعة الخضراوات بدون مبيدات
عندما ينجح الطالب في اضافة علم على الذي تلقاه
عندما تفلح ربة البيت في ابداع حلويات جميلة والاعتناء باطفالها
كل هؤلاء مبدعون و غيرهم
اما انت فكتخربقي و تنتجين التفاهة و العفن
اما الفن فهو للرقي بالنفس و الذوق و هذا ما لا تعرفينه للاسف اللهاث وراء المال انساكم القيم
شو هتو بينا في جميع انحاء العالم وسمعتنا اصبحت في الوحل بسببكم أو فرحانة
الله وخا تشدوا الاقامة الذهبية فزحل تيبقي المغرب اللي كبرنا فيه وعشنا فيه هو الاحسم والاجمب مهما كانت الظروف.