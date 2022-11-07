فرح الفاسي تحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

نجلاء مزيان

أعلنت الفنانة المغربية فرح الفاسي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -أعلنت- عن حصولها على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات “أبوظبي”.

و نشرت النجمة السينمائية فرح الفاسي عبر ذات المنصة صورة توثق هذا الحدث، مرفوقة بتعليق جاء فيه:” تشرفت بالحصول على الإقامة الذهبية عن فئة ” ممثلة و مبدعة”

و أضافت قائلة:”شكراً لدولة الإمارات العربية المتحدة لمنحي هذا التكريم الذي أعتز به و شكرا لهئية الهوية و الجنسية بإمارة أبوظبي ، أتمنى أن أكون دائما عند حسن الظن .

و واصلت قائلة:”أهدي هذا التشريف لبلدي المغرب”، و يشار إلى أن الفنانة فرح الفاسي تعد أول ممثلة مغربية تحصل على الإقامة الذهبية بأبو ظبي.

و في سياق منفصل، تقاسمت الفنانة المغربية مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي لحظات احتفالها ليلة أمس بذكرى المسيرة الخضراء 47 رفقة فنانين و إعلاميين مغاربة.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6