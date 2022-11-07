الحموشي وسفير يوقعان اتفاقية لتأمين خدمات التوثيق الرقمية

2022-11-07 / 15:00
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هبة بريس

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة بمديرها العام السيد عبد اللطيف حموشي، وصندوق الإيداع والتدبير ممثلا بالمدير العام السيد خاليد سفير، على اتفاقية تهم الاستفادة من منصة « الطرف الثالث الموثوق به » التي تعتمد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أنشأتها المديرية العامة للأمن الوطني لتأمين الوثائق المتعلقة بالخدمات الرقمية لفائدة الهيئات الوطنية.

وذكر بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير أن هذه الاتفاقية تهدف إلى حماية المستفيدين من الخدمات الرقمية التي يقدمها قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير داخل المجال الرقمي، وذلك من خلال تعزيز إجراءات التحقق من الوثائق وتدقيق الهويات.

وأبرز أن استخدام منصة « الطرف الثالث الموثوق به » التي تعتمد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والتي توفر هذه الخدمة لفائدة المنخرطين والمستفيدين من خدمات قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، يهدف إلى ضمان تبسيط المساطر، ولا سيما للمستفيدين في المناطق النائية، وتدقيق البيانات المتعلقة بهم والاستغناء عن الطابع المادي للوثائق بالنسبة إلى الخدمات التي تتطلب تحقيقا قويا للهوية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الاتفاقية التي جاءت لتعزيز الشراكة القوية بين المديرية العامة للأمن الوطني وصندوق الإيداع والتدبير مكنت من تجويد الخدمات الرقمية التي يقدمها قطاع الاحتياط لفائدة المنخرطين والمستفيدين من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

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