بالاجتماع الحكومي المقبل.. بنموسى يستعرض خارطة الطريق 2022-2026

2022-11-07 / 14:35
8
هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.

وأضاف أن المجلس سيتدارس إثر ذلك أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق بعض أحكام القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والثاني بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، والثالث بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، فيما يتعلق المشروع الأخير بخدمات الملاحة الجوية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 11 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 11 إصابة جديدة

2022-11-07 / 17:12
Photo of لقجع: “الحكومة ستوصل دعمها للغاز والقمح والسكر”

لقجع: “الحكومة ستوصل دعمها للغاز والقمح والسكر”

2022-11-07 / 16:48
Photo of لقجع يؤكد: “لن نمنع هدايا الجالية لعائلاتهم وأقاربهم”

لقجع يؤكد: “لن نمنع هدايا الجالية لعائلاتهم وأقاربهم”

2022-11-07 / 16:28
Photo of الحموشي وسفير يوقعان اتفاقية لتأمين خدمات التوثيق الرقمية

الحموشي وسفير يوقعان اتفاقية لتأمين خدمات التوثيق الرقمية

2022-11-07 / 15:00
Photo of المغرب- هولندا: مندوبية التخطيط ومكتب الإحصاء يعززان تعاونهما

المغرب- هولندا: مندوبية التخطيط ومكتب الإحصاء يعززان تعاونهما

2022-11-07 / 14:12
Photo of أمن طنجة يجهض محاولة جماعية للهجرة السرية

أمن طنجة يجهض محاولة جماعية للهجرة السرية

2022-11-07 / 10:50
Photo of الرصاص يلعلع بمراكش لتوقيف شخص عرض مواطنين للسرقة

الرصاص يلعلع بمراكش لتوقيف شخص عرض مواطنين للسرقة

2022-11-07 / 09:51
Photo of نواب فرنسيون يدعون إلى تجاوز أزمة التأشيرات مع المغرب

نواب فرنسيون يدعون إلى تجاوز أزمة التأشيرات مع المغرب

2022-11-07 / 09:31
Photo of طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-11-07 / 09:08
Photo of أكادير: توقيف طالب ” قاعدي ” بحوزته سواطير لغرض اجرامي

أكادير: توقيف طالب ” قاعدي ” بحوزته سواطير لغرض…

2022-11-06 / 22:57

‫8 تعليقات

  1. اذا أردتم الارتقاء بالمدرسة العمومية فعليكم بالتخصص في الابتدائي بتوفير فضاءات لائقة وآمنة وحذف الأقسام المشتركة في القرى وتحديد عدد 20 متعلم في القسم وإصلاح أوضاع الاطر التربوية والزيادة في الاجور وحفظ كرامة الاستاذ….

  2. لا جودة بدون حفظ كرامة المدرس التي ضاعت بسبب تجميد المستحقات والزيادة في التقاعد والأجر الهزيل الى غير ذالك ..

  4. لا إصلاح يرجى دون إصلاح الاوضاع المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم وإعادة النظر في المقررات الدراسية ومادون ذلك ستبقى اصلاحات وهمية وحبر على ورق..

  5. رغم تقديم وزير التعليم الذي يجمع بين وزارتي وزارة التعليم ووزارة الرياضة يبقى التعليم فاشلا وفي خطر..

  6. نتمنى من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ان يتدخل شخصيا لانقاذ ما يمكن انقاذه لان التعليم يتجه إلى الهوية ..

  7. وزير التعليم بعيد كل البعد عن التعليم ولا علاقة له لما يقدم من اصلاحات للتعليم ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق