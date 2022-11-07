بالاجتماع الحكومي المقبل.. بنموسى يستعرض خارطة الطريق 2022-2026

هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.

وأضاف أن المجلس سيتدارس إثر ذلك أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق بعض أحكام القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والثاني بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، والثالث بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، فيما يتعلق المشروع الأخير بخدمات الملاحة الجوية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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