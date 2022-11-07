بالاجتماع الحكومي المقبل.. بنموسى يستعرض خارطة الطريق 2022-2026
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.
وأضاف أن المجلس سيتدارس إثر ذلك أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق بعض أحكام القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والثاني بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، والثالث بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، فيما يتعلق المشروع الأخير بخدمات الملاحة الجوية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
8 تعليقات
اذا أردتم الارتقاء بالمدرسة العمومية فعليكم بالتخصص في الابتدائي بتوفير فضاءات لائقة وآمنة وحذف الأقسام المشتركة في القرى وتحديد عدد 20 متعلم في القسم وإصلاح أوضاع الاطر التربوية والزيادة في الاجور وحفظ كرامة الاستاذ….
لا جودة بدون حفظ كرامة المدرس التي ضاعت بسبب تجميد المستحقات والزيادة في التقاعد والأجر الهزيل الى غير ذالك ..
الوزارة تعبث وتتخبط ولا علاقة لما تفعله بالإصلاح يزيد الطين بلة..
لا إصلاح يرجى دون إصلاح الاوضاع المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم وإعادة النظر في المقررات الدراسية ومادون ذلك ستبقى اصلاحات وهمية وحبر على ورق..
رغم تقديم وزير التعليم الذي يجمع بين وزارتي وزارة التعليم ووزارة الرياضة يبقى التعليم فاشلا وفي خطر..
نتمنى من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ان يتدخل شخصيا لانقاذ ما يمكن انقاذه لان التعليم يتجه إلى الهوية ..
وزير التعليم بعيد كل البعد عن التعليم ولا علاقة له لما يقدم من اصلاحات للتعليم ..
يجب النهوض باوضاع التعليم والمشاكل الكبرى التي يعيشها القطاع ..