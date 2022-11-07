فواتير الكهرباء الأوروبية تصل إلى مستويات قياسية
وصلت فواتير الكهرباء الأوروبية إلى مستويات قياسية على الرغم من الدعم الحكومي، وفقا لتقارير نشرتها وكالة “بلومبرغ”.
ونقلت الوكالة عن شركة استشارات الطاقة “VaasaETT Ltd” ، تقريرا يفيد بأنه كان متوسط سعر التجزئة للغاز في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في أكتوبر ضعف ما كان عليه في نفس الشهر في عام 2021 ، وبلغ 18 سنتا يورو لكل كيلوواط / ساعة. وارتفعت تكلفة الكهرباء للأسر بنسبة 67% لتصل إلى 36 سنتا يورو للكيلوواط / ساعة.
ولوحظت أعلى زيادة في أسعار الكهرباء في أكتوبر في دبلن وبلغت 44%، بينما ارتفع متوسط سعر الغاز في روما بنسبة 97%.
ووافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على فرض خفض في استهلاك الكهرباء بنسبة 5% على الأقل أثناء ساعات الذروة السعرية.
وتتزايد المطالبات عبر أوروبا، لمواجهة زيادة أسعار الغاز، والربط بينها، وبين سعر الكهرباء.
وتعاني دول الاتحاد الأوروبي، من تزايد أسعار الغاز بشكل متسارع، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات على موسكو.
11 تعليقات
على الأقل رواتبهم مرتفعة وحكومتهم تدعمهم … أما نحن سؤال يتطلب إجابته من يدعمنا ؟؟؟؟
لديهم من يعوضهم حتى وإن ارتفعت الفواتير الكهربائية ولكن المشكل الكبير هو الفواتير المغربية التي يتخبط فيها الفقير الذي طالما عانى منها وهي الأسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها..
وماذا نقول عن الأسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ؟؟؟؟ أوروبا قادرة على تحمل المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية في بلادها…
إذا ارتفعت عندهم فواتير الكهرباء في أوروبا فهم على تحمل مسؤولية شعبهم. حيث اجورهم مرتفعة ….
أوروبا لاتعرف الأزمة الإقتصادية حكامها يعرفون كيف يتصرفون مع شعوبهم ويجدون حلول مناسبة لهم يا حسرتا علينا نحن الشعب المغربي الذي اقهره الزمن ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مهما وصلت عندهم فواتير الكهرباء فهم يراعون حقوق المواطنين ولا يتخلون عنه..
العالم بأكمله يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية لهذا يجب علينا أن نتعايش معها كما تعايشنا مع كوفيد 19 كورونا هههههههه.
هناك بعض الدول الأوروبية لا تعيش أزمات اقتصادية واجتماعية لا من حيث أداء الفواتير الكهربائية والغازية ولا الأسعار الملتهبة كما يعرفها المغرب حالياً.
هناك مقارنة كبيرة مع ما يعيشه المجتمع المغربي حالياً مع المجتمعات الأوروبية لاداعي للاستهزاء بنا ومقارنتهم معنا هههههههههههه.
لديهم تعويضات تغطي متطلباتهم فلا يشعرون بهذه الزيادات في الفواتير الكهربائية …والفاهم يفهم!!!
الكهرباء في فرنسا رخييييص جدا، انا عندي كل شيء بالكهرباء حتى للطبخ، اطبخ بالكهرباء و ليس بالغاز عائلة من اربعة افراد 36 اورو، يعني ماكنخلص لا بوطة لا والو
ناهيك عن الرواتب المرتفعة جدا في اوروبا