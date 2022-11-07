فواتير الكهرباء الأوروبية تصل إلى مستويات قياسية

هبة بريس - وكالات

وصلت فواتير الكهرباء الأوروبية إلى مستويات قياسية على الرغم من الدعم الحكومي، وفقا لتقارير نشرتها وكالة “بلومبرغ”.

ونقلت الوكالة عن شركة استشارات الطاقة “VaasaETT Ltd” ، تقريرا يفيد بأنه كان متوسط ​​سعر التجزئة للغاز في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في أكتوبر ضعف ما كان عليه في نفس الشهر في عام 2021 ، وبلغ 18 سنتا يورو لكل كيلوواط / ساعة. وارتفعت تكلفة الكهرباء للأسر بنسبة 67% لتصل إلى 36 سنتا يورو للكيلوواط / ساعة.

ولوحظت أعلى زيادة في أسعار الكهرباء في أكتوبر في دبلن وبلغت 44%، بينما ارتفع متوسط ​​سعر الغاز في روما بنسبة 97%.

ووافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على فرض خفض في استهلاك الكهرباء بنسبة 5% على الأقل أثناء ساعات الذروة السعرية.

وتتزايد المطالبات عبر أوروبا، لمواجهة زيادة أسعار الغاز، والربط بينها، وبين سعر الكهرباء.

وتعاني دول الاتحاد الأوروبي، من تزايد أسعار الغاز بشكل متسارع، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات على موسكو.

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