شاركه سعيد مسكر.. سي مهدي يكشف لهبة بريس تفاصيل جديده الفني

نجلاء مزيان

أعلن الفنان المغربي سي مهدي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”،-أعلن- عن ديو جديد سيجمعه بالفنان المغربي سعيد مسكير.

و كشف المتحدث ذاته، عن تاريخ إصدار أغنيته الجديدة المصورة على طريقة الفيديو كليب، و التي سيفرج عنها يوم غد الثلاثاء.

و في سياق متصل، كشف الفنان سي مهدي عبر اتصال هاتفي مع جريدة هبة بريس الالكترونية، عن تفاصيل الديو، مشيرا إلى أن علاقة صداقة قوية تجمعه و زميله سعيد مسكر.

و أضاف أن أغنية “elle est pertie ” هي من كلماته و ألحانه، توزيع ومكساج كريم السلاوي، فيما تم تصوير الفيديو كليب بمدينة مراكش.

و عن “ستيل” الأغنية، أكد سي مهدي أنها مختلفة تماما عن “فينيتو”، مبرزا أنها تتميز بإيقاع الراي فضلا عن معالجتها لقصة حب بطريقة جديدة و شبابية.

و عن نجاح “فينيتو”، صرح الفنان المغربي أنها “فال خير” عليه ، و أن نجاحها بهذه القوة لم يكن متوقعا، مختتما حديثه بتوجيه شكره لجمهوره على تعاليقهم الطيبة و المشجعة.

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