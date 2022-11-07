اختتام مهرجان هوارة الدولي السابع للمسرح بأولاد تايمة

2022-11-07 / 12:08
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اختتمت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان هوارة الدولي للمسرح بمدينة أولاد تايمة، اقليم تارودانت، والتي عرفت حضورا وازنا لعدد من الفنانين والمسؤولين والإعلاميين، وجمهور غفير من محبي ومتابعي الأنشطة المسرحية بالمدينة.
وتوجت بالجائزة الكبرى، وهي جائزة العمل المتكامل، مسرحية “نصراني في تراب البيضان” لفرقة أدوار للمسرح من كلميم، فيما جائزة الإخراج نالها هشام الغفولي عن مسرحية “حياة المامون”، لشركة ستيلو برود فاس.

أما جائزة أحسن نص مسرحي، فكانت من نصيب الفنان والكاتب عبد اللطيف الصافي عن مسرحية نصراني في تراب البيضان، التي توجت بالجائزة الكبرى، فيما جائزة السينوغرافيا ظفرت بها مسرحية “لومبلاج” لفرقة سوار من شيشاوة.

ومنحت جائزة التشخيص إناث مناصفة، لكل من هبة زيتون، وماجدولين باجي من فرقة سوار شيشاوة، أما جائزة التشخيص ذكور، فتقاسمها أيضا، كل من أيوب بوشان من فرقة أدوار للمسرح كلميم، عن مسرحية “نصراني في تراب البيضان”، وكمال نرجسي من فرقة سوار شيشاوة عن مسرحية لومبلاج.

وتكونت لجنة التحكيم هذه التظاهرة المسرحية، التي نظمتها جمعية منتدى أنفاس للثقافة والفن بمناسبة ذكرى عيد المسيرة الخضراء منذ الثاني من الشهر الجاري، من مولاي الحسن الإدريسي، والمخرج الزيتوني بوسرحان، والممثلة فاطمة الزهراء أحرار، ثم الدكتور إبراهيم أودادا.

وأكد مدير المهرجان محمد السباعي، في تصريحه، أن هذه التظاهرة تشكل حالة حضارية ثقافية وطنية هامة، تعرف بالإمكانات الثقافية والفنية للمنطقة، إضافة الى استحضار القضايا الوطنية،والتعريف بالقضية الوطنية الأولى للمغرب، الا وهي الصحراء المغربية.

وكشف السباعي عن جملة من العوائق الكبيرة التي صادفت تنظيم هذه التظاهرة، ومنها ما يتعلق بقلة الدعم، داعيا بالمناسبة الى تمكين هذه الاحتفالية المسرحية من الامكانيات المادية والمعنوية لتحقيق مراميها واهدافها الثقافية والتنموية والاشعاعية.

كما أشار إلى أن الحف الختامي للدورة، تميز بتكريم مصطفى جلال عضو إدارة المهرجان والحائز مؤخرا على جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، فضلا عن الزيارة الوازنة للأميرة الكويتية الدكتورة الشيخة حصة سعد العبد الله الصباح، لفعاليات المهرجان.

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