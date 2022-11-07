أسعار النفط العالمي تسجل تراجعا جديدا

هبة بريس - وكالات

تراجعت أسعار النفط الخام نحو 1.5%، خلال تعاملات اليوم الإثنين 7 نوفمبر (2022)، مع عودة المخاوف من تراجع الطلب.

يأتي ذلك بعد أن كرر المسؤولون الصينيون، في نهاية الأسبوع، التزامهم بنهج صارم لاحتواء فيروس كورونا؛ ما أدى إلى تبدد الآمال في انتعاش الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

وبحلول الساعة 07:13 صباحًا بتوقيت غرينتش (10:13 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر يناير 2023- بنسبة 1.30%، إلى 97.29 دولارًا للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي -تسليم ديسمبر بنسبة 1.57% إلى 91.16 دولارًا للبرميل، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0