أمن طنجة يجهض محاولة جماعية للهجرة السرية

2022-11-07 / 10:50
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، مساء أمس الأحد 6 نونبر الجاري، من إجهاض محاولة جماعية للهجرة غير الشرعية باستخدام معدات للتسلق.

وقد مكنت هذه العملية الأمنية من توقيف 11 مهاجرا غير شرعي ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مباشرة بعد وصولهم على متن قطار إلى محطة السكة الحديدية بمدينة طنجة، حيث أسفرت عملية الضبط والجس الوقائي عن العثور بحوزتهم على 18 أداة حديدية يشتبه في محاولة استخدامها في عملية للهجرة غير النظامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ومدى ارتباطها بشبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

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