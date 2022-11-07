مصر.. الحكم على “عريس الإسماعيلية” بالسجن لمدة عام

2022-11-07 / 10:23
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هبة بريس - وكالات

حكمت محكمة “جنح ثان الإسماعيلية” الأحد، بمعاقبة زوج “عروس الإسماعيلية” بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وكذلك دفع غرامة قدرها 2000 جنيه وذلك للتعدي على زوجته، كما برأت المحكمة ساحة المتهم عبد الله أحمد من تهمة احتجاز زوجته مها محمد دون إرادتها.

وشهدت جلسة اليوم غياب المحامي أشرف ثابت محامي “عروس الإسماعيلية”، وكذلك العروس عن جلسة النطق بالحكم على المتهم عبد الله أحمد محمود عريس الإسماعيلية، والذى اتهمته مها زوجته بضربها واحتجازها.

أتى هذا الحكم بعد سماع المحكمة في جلسات سابقة إلى دفاع الزوجة، بالإضافة إلى جميع طلبات دفاع المتهم.

وكانت العروس قد حررت محضرا ضد زوجها اتهمته فيه باحتجازها وضربها وتعذيبها وتمت إحالته للمحكمة بتلك التهم، وقررت النيابة العامة حينها إحالة الزوج إلى المحاكمة بتهمة احتجاز زوجته وضربها عمدا.

وأمرت النيابة العامة في بيان لها بتقديم الزوج المتهم باحتجاز زوجته بمسكن أحد ذويه، وتقييد حريتها، وإحداثه عمدا إصابات بها إلى المحاكمة محبوسا على ذمة القضية.

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