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الإمارات تلغي جميع قيود “كورونا”

2022-11-07 / 09:58
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، عن إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ”كوفيد-19″، بما في ذلك شرط ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها في “تويتر”، أن ارتداء الكمامة سيكون اعتبارًا من يوم الاثنين 7 نوفمبر، اختياريا بجميع المرافق المفتوحة والمغلقة، بما في ذلك دور العبادة والمساجد، عدا المنشآت والمرافق الصحية، فسيكون ارتداء الكمامات إلزاميا.

أما بشأن استخدام تطبيق “الحصن” سيقصر لإثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب، وبالتالي لا يشترط المرور الأخضر للدخول للمرافق والمواقع العامة، فضلا عن ذلك شرط الصلاة على السجادة الشخصية أصبح اختياريا.

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