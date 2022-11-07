نواب فرنسيون يدعون إلى تجاوز أزمة التأشيرات مع المغرب
هبة بريس
دعا وفد برلماني فرنسي، في الرباط إلى “الخروج” من أزمة التأشيرات التي وتّرت العلاقات الفرنسية المغربية منذ أكثر من عام.
وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ فانسان دولاهاي: “ينبغي إيجاد حلول للخروج من هذا الوضع بسرعة”.
وأضاف السناتور عن الضاحية الباريسية أيسون، خلال زيارة قام بها برلمانيون ونظمتها لجنة الصداقة الفرنسية المغربية يوم الأحد، قائلا “يجب أن نحاول إيجاد طرق مقبولة للجميع”.
هذا ويذكر أن باريس قررت في شتنبر 2021، خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب إلى النصف للضغط على الحكومات التي تعتبرها غير متعاونة لاستعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا. وفق ما نقلته فرانس بريس
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9 تعليقات
الرد هو اعطاء اللغة الإنجليزية الأسبقية في التعليم عوض الفرنسية التي تدرس لسنين..
جلالة الملك حفظه الله في خطابه الاخير لم يكن رحيما بفرنسا بل تحدد موقفها الداعم للوحدة الوطنية..
ليس مشكل التأشيرات وانما الاعتراف بالحكم الذاتي للصحراء المغربية..
يجب تغيير اللغة الاجنبية المعتمدة من الفرنسية الى الانجليزية ..
فرنسا دولة استعمارية تعيش على نهب ثروات الدول الإفريقية ..
فرنسا تحاول التقرب الى الجزائر من اجل الغاز باي طريقة. رفض تأشيرات المغرب لكن لا يصح الا الصحيح..
المغرب ان شاءالله سوف يتخد الموقف والقرار الصحيح مع فرنسا ..
ينبغي الإنتهاء مع استعمارية فرنسا في كل المجالات وخاصة اللغة الفرنسية التي اصبحت محلية جدا لا تغني ولا تسمن من جوع..
على فرنسا تصحيح ما افسدته وان ترجع علاقاتها مع المغرب ..