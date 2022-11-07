نواب فرنسيون يدعون إلى تجاوز أزمة التأشيرات مع المغرب

هبة بريس

دعا وفد برلماني فرنسي، في الرباط إلى “الخروج” من أزمة التأشيرات التي وتّرت العلاقات الفرنسية المغربية منذ أكثر من عام.

وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ فانسان دولاهاي: “ينبغي إيجاد حلول للخروج من هذا الوضع بسرعة”.

وأضاف السناتور عن الضاحية الباريسية أيسون، خلال زيارة قام بها برلمانيون ونظمتها لجنة الصداقة الفرنسية المغربية يوم الأحد، قائلا “يجب أن نحاول إيجاد طرق مقبولة للجميع”.

هذا ويذكر أن باريس قررت في شتنبر 2021، خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب إلى النصف للضغط على الحكومات التي تعتبرها غير متعاونة لاستعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا. وفق ما نقلته فرانس بريس

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