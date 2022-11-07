حمد الله: “أعتذر للجماهير المغربية وأتمنى المشاركة في المونديال”

هبة بريس - وكالات

اعترف المغربي، عبد الرزاق حمد الله، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، أنه ارتكب غلطة كبيرة، بعد مغادرته معسكر “أسود الأطلس” قبل أيام من انطلاقة نهائيات كأس أفريقيا عام 2019.

وقال حمد الله في حوار مع برنامج “أكشن مع وليد” الذي يُبث عبر قنوات “أم بي سي”: “أشكر الجماهير المغربية التي تفهم في كرة القدم، على مساندتها لي طوال الفترة الماضية، رغم غيابي عن أجواء المنتخب المغربي”.

وأوضح المتحدث نفسه: “هناك تواصل إيجابي بيني وبين المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي ومساعده رشيد بنمحمود، وهو تواصل مثل بقية اللاعبين، وأنا جد سعيد بالحوار الذي جرى بيننا”.

وواصل: “أنا مشتاق جدا للعودة مرة أخرى للدفاع عن قميص المنتخب المغربي، رغم الأندية المختلفة التي لعبت لها، إلا أن تمثيل ألوان بلدك ليس كمثله شيء، الوطن شيء كبير والمنتخب هو جزء من القلب”.

وتابع حمد الله حديثه قائلا: “العديد من التقارير الإعلامية تُشير إلى أن علاقتي ليست جيدة مع لاعبي المنتخب المغربي، وهذا أمر ليس صحيحا، أتواصل مع أزيد من 60 في المائة من لاعبي المنتخب بشكل شبه يومي”.

وأضاف: “مغادرتي معسكر المنتخب الوطني عام 2019، بمثابة نقطة سوداء في مشواري الكروي، وكان من المفروض ألا أقوم بذلك، وكان عن غير قصد، وقد حصدت عواقب وخيمة لهذا الخطأ، وأعتذر للجماهير المغربية والمسؤولين على هذا ذلك”.

وختم: “فتحت صفحة جديدة مع المنتخب المغربي من خلال أول اتصال مع المدير الفني وليد الركراكي، وأتمنى أن أشارك في “المونديال” لأقدم كل ما لدي لبلدي، وإن لم يتم اختياري سأكون أول مشجع لأسود الأطلس”، مشددا بالقول : “لدينا مجموعة قوية في كأس العالم، لكن لا يجب أن ننسى أن المنتخب المغربي لديه لاعبون جيدون وإن شاء الله نُحقق التأهل إلى الدور الثاني، وأنا مستعد للانسجام بسرعة مع الأجواء، كما أن حظوظ منتخبنا قوية للعبور إلى الدور الموالي”.

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