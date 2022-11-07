حمد الله: “أعتذر للجماهير المغربية وأتمنى المشاركة في المونديال”

2022-11-07 / 09:18
0
هبة بريس - وكالات

اعترف المغربي، عبد الرزاق حمد الله، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، أنه ارتكب غلطة كبيرة، بعد مغادرته معسكر “أسود الأطلس” قبل أيام من انطلاقة نهائيات كأس أفريقيا عام 2019.

وقال حمد الله في حوار مع برنامج “أكشن مع وليد” الذي يُبث عبر قنوات “أم بي سي”: “أشكر الجماهير المغربية التي تفهم في كرة القدم، على مساندتها لي طوال الفترة الماضية، رغم غيابي عن أجواء المنتخب المغربي”.

وأوضح المتحدث نفسه: “هناك تواصل إيجابي بيني وبين المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي ومساعده رشيد بنمحمود، وهو تواصل مثل بقية اللاعبين، وأنا جد سعيد بالحوار الذي جرى بيننا”.

وواصل: “أنا مشتاق جدا للعودة مرة أخرى للدفاع عن قميص المنتخب المغربي، رغم الأندية المختلفة التي لعبت لها، إلا أن تمثيل ألوان بلدك ليس كمثله شيء، الوطن شيء كبير والمنتخب هو جزء من القلب”.

وتابع حمد الله حديثه قائلا: “العديد من التقارير الإعلامية تُشير إلى أن علاقتي ليست جيدة مع لاعبي المنتخب المغربي، وهذا أمر ليس صحيحا، أتواصل مع أزيد من 60 في المائة من لاعبي المنتخب بشكل شبه يومي”.

وأضاف: “مغادرتي معسكر المنتخب الوطني عام 2019، بمثابة نقطة سوداء في مشواري الكروي، وكان من المفروض ألا أقوم بذلك، وكان عن غير قصد، وقد حصدت عواقب وخيمة لهذا الخطأ، وأعتذر للجماهير المغربية والمسؤولين على هذا ذلك”.

وختم: “فتحت صفحة جديدة مع المنتخب المغربي من خلال أول اتصال مع المدير الفني وليد الركراكي، وأتمنى أن أشارك في “المونديال” لأقدم كل ما لدي لبلدي، وإن لم يتم اختياري سأكون أول مشجع لأسود الأطلس”، مشددا بالقول : “لدينا مجموعة قوية في كأس العالم، لكن لا يجب أن ننسى أن المنتخب المغربي لديه لاعبون جيدون وإن شاء الله نُحقق التأهل إلى الدور الثاني، وأنا مستعد للانسجام بسرعة مع الأجواء، كما أن حظوظ منتخبنا قوية للعبور إلى الدور الموالي”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فوز مؤجل ..اتحاد طنجة يكتفي بالتعادل أمام أولمبيك خريبكة

فوز مؤجل ..اتحاد طنجة يكتفي بالتعادل أمام أولمبيك خريبكة

2022-11-06 / 18:39
Photo of أرسنال يحقق انتصارا ثمينا على تشلسي.. ويستعيد الصدارة

أرسنال يحقق انتصارا ثمينا على تشلسي.. ويستعيد الصدارة

2022-11-06 / 16:17
Photo of أبطال إفريقيا للسيدات .. الجيش الملكي ينهي دور المجموعات في الصدارة

أبطال إفريقيا للسيدات .. الجيش الملكي ينهي دور المجموعات…

2022-11-05 / 23:22
Photo of لعنة الإصابات تطارد منتخب “الأسود الثلاثة” قبل المونديال

لعنة الإصابات تطارد منتخب “الأسود الثلاثة” قبل المونديال

2022-11-05 / 19:55
Photo of 5 مخالفات لقانون تدابير استضافة كأس العالم بقطر تقود للسجن

5 مخالفات لقانون تدابير استضافة كأس العالم بقطر تقود…

2022-11-05 / 16:54
Photo of قبيل المونديال.. باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي

قبيل المونديال.. باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي

2022-11-05 / 15:10
Photo of كأس العالم .. أرقام “أسود الأطلس” في النهائيات

كأس العالم .. أرقام “أسود الأطلس” في النهائيات

2022-11-05 / 13:50
Photo of الفيفا يطلب من الدول المشاركة في مونديال قطر “التركيز على كرة القدم”

الفيفا يطلب من الدول المشاركة في مونديال قطر “التركيز…

2022-11-04 / 19:12
Photo of مُشارَكة مغربية في ماراطون نيويورك الدولي

مُشارَكة مغربية في ماراطون نيويورك الدولي

2022-11-04 / 17:52
Photo of الفيفا يناشد الدول المشاركة في المونديال “التركيز على كرة القدم”

الفيفا يناشد الدول المشاركة في المونديال “التركيز على كرة…

2022-11-04 / 13:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق