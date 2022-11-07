طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار شيئا ما بالجنوب وداخل سوس وبالسهول الداخلية.

وستتشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل وبالسهول الشمالية والوسطى، مع تناثر غبار بداخل الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و12 درجات بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والريف، وما بين 18 و22 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 13 و18 درجة فيما تبقى من أرجاء البلاد.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا.

أما البحر فسيكون هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل. وسيكون قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان خلال الصباح ما بين العرائش وطرفاية.

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