أكادير: توقيف طالب ” قاعدي ” بحوزته سواطير لغرض اجرامي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الولائي لأكادير، اليوم الاحد 6 نونبر الجاري، من توقيف أحد الطلبة المنتمي لفصيل ” القاعديين”، بحوزته العشرات من الأسلحة البيضاء المصنوعة بشكل تقليدي بغرض استخدامها في ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الموقوف طالب جامعي يتحدر من أقليم سيدي إفني ، ضبط في حالة تلبس وهو بصدد نقل الأسلحة البيضاء الى الحي الجامعي بأكادير، بعد العثور بحوزته على كيس ملفوفا يضم بداخله عدد من السواطير مصنوعا بطريقة تقليدية.

وتشير الأبحاث والتحريات المنجزة إلى أن هذه السواطير المحجوزة تمت صناعتها بشكل تقليدي، والغرض منها خلق مواجهات مع فصائل طلابية اخرى.

وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه في النازلة ، ومعرفة الجهات التي كانت تنتظر تلك الأسلحة البيضاء والغرض منها.

وقد سبق لمصالح الامن الولائي بتنسيق مع مديرية مراقبة التراب الوطني، أحباط عملية إدخال 23 ساطور للحي الجامعي، لغرض أجرامي ، كما اسفرت العملية عن توقيف سائق طاكسي، وشخص اخر يمتهن الحدادة بمنطقة قروية بضواحي أولاد تايمة، وأنها كانت موجهة إلى داخل الحي الجامعي بغرض استعمالها في ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص.

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