تركيا.. مقـ..ـتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات بحــ ادث سير مروّع

2022-11-06 / 22:45
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 32 آخرين بحادث سير في مدينة بولو شمال غربي البلاد.

وكتب الوزير في حسابه على “تويتر”: “نتيجة انقلاب حافلة على طريق بولو السريع، لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرون منهم اثنان في حالة خطرة”.

وأضاف: “لا يزال 27 شخصا يتلقون العلاج… أطلب الرحمة للضحايا وأعرب عن تعازينا الحارة لذويهم، متمنين الشفاء العاجل للمصابين”.

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‫17 تعليقات

  3. الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته
    ويرحم جميع امواتنا وامواتكم واموات المسلمين

  11. الله يرحمهم ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين ياالله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

  12. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته

  16. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم
    الله يرحمهم جميعا برحمته الواسعة ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان

  17. لا حو ولا قوة الا بالله العلي العظيم .. الله يرحمهم برحمته الواسعه ويسكنهم فسيح جناته

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