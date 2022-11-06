الجالية تخلد ذكرى المسيرة الخضراء في ميلانُـو

عبد اللطيف الباز / إيطاليا

أقامت الجالية المغربية المقيمة بمدينة ميلانُـو بشمال إيطاليا، صباح اليوم الأحد، احتفالا بمناسبة الذكرى الـ 47 للمسيرة الخضراء المظفرة، تخللته باقة من الأنشطة الثقافية .

وعرف هذا الاحتفال الذي حضره، على الخصوص، القنصل العام للمملكة بمدينة ميلانُـو ذ/ محمد الأكحل، وفعاليات المجتمع المدني تنظيم أنشطة تقافية، غايتها التعريف بالموروث الثقافي للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وخلال هذه الفعاليات، حرص المشاركون من أبناء الجالية المغربية، بمختلف فئاتهم العمرية، على التعبير عن تشبثهم الراسخ ببلدهم المغرب، وتجديد التأكيد على دعمهم الدائم لجميع قضاياه العادلة واستعدادهم للدفاع باستماتة عن وحدته الترابية.

كما حرص منظمو الاحتفال على تعريف الأجيال الشابة على الحمولة الرمزية الكبرى التي تكتسيها ذكرى المسيرة الخضراء، باعتبارها حدثا محوريا في تاريخ المغرب المعاصر، والذي مكن الأقاليم الجنوبية من العودة إلى حضن الوطن الأم.

اللقاء كان مناسبة للتذكير بالمحطات التاريخية والبطولية، التي شكلت تاريخ المغرب، وذاكرته وذلك من خلال هذا العرض الوثائقي ، الذي صفق له الحضور ،تقدم يحي المطواط رئيس الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن ، بكلمة الترحيب والتعريف بالقضية الوطنية، وقف الحضور ورددوا النشيد الوطني وأمام الشاشة الاستعراض بداخل القاعة، كما تخلل هذا الحفل، أجواء احتفالية مغربية ورفعوا العلم المغربي على ايقاع مجموعة من الأغاني الخالدة للمسيرة الخضراء، وكذلك خطابات جلالة المغفور له ،الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه

وبهذه المناسبة، قال محمد الأكحل، في تصريح حصري لهبة بريس إن احتفاء أبناء الجالية المغربية في مدينة ميلانُـو بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، يكتسي أكثر من دلالة، لاسيما وأنه عرف مشاركة أجيال مختلفة.

وأضاف المسؤول الدبلوماسي أن الحضور المكثف لمغاربة إيطاليا، كبارا وصغارا، هو رسالة ذات حمولة قوية تفيد بأن أبناء الجالية بمختلف أجيالهم متشبثون أيما تشبث بوحدة بلدهم وأمنه واستقراره، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

واختتمت الأمسية بتوزيع كؤوس الشاي وقطع الحلوى المغربية الأصيلة على كل الحاضرين الذين حولوا الفضاء إلى لوحة رائعة من الأعلام الوطنية . مجددين تشبثهم الثابت بوطنهم الأم وبصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبالعرش العلوي المجيد

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