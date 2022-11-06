الملك يدعو القطاع الخاص الى الاستثمار في الصحراء المغربية

هبة بريس - الرباط

وجه الملك محمد السادس، مساء اليوم الأحد، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

ودعا الملك محمد السادس القطاع الخاص، إلى مواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بهذه الأقاليم، لاسيما في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.

كما دعا جلالته الى فتح آفاق جديدة، أمام الدينامية التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، لا سيما في القطاعات الواعدة، والاقتصاد الأزرق، والطاقات المتجددة.

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