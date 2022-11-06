الملك محمد السادس: مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب يشهد تقدما

2022-11-06 / 20:50
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هبة بريس - الرباط

قال الملك مخمد السادس إن المغرب يواصل العمل مع جميع الشركاء لإتمام مشروع أنبوب الغاز في غرب إفريقيا.

وأضاف الملك محمد السادس في خطابه ااسامي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء ، ان مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب يشهد تقدما وهو مشروع استراتيجي لكافة غرب إفريقيا.

واعتبر جلالة الملك ان مشروع الغاز مع نيجيريا مهم للغاية في الربط الاقتصادي بين أفريقيا وأوروبا مشيرا الى التقدم الذي يعرفه هذا المشروع الكبير، طبقا للإطار التعاقدي، الذي تم توقيعه في دجنبر 2016.

وأردف جلالة الملك بالقول أن مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا، بالرباط، مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال، تشكل لبنة أساسية في مسار إنجاز المشروع.

ويعكس هذا التوقيع التزام البلدان المعنية، بالمساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، وإرادتها السياسية لإنجاحه ، حيث قال جلالة الملك :” واعتبارا لما نوليه من أهمية خاصة، للشراكة مع دول غرب القارة، فإننا نعتبر أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، أكثر من مشروع ثنائي، بين بلدين شقيقين.”

“وذلك لما يوفره من فرص وضمانات، في مجال الأمن الطاقي، والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، بالنسبة للدول الخمسة عشر، للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إضافة إلى موريتانيا والمغرب.”

واعتبر الملك المشروع بانه :” مشروع من أجل السلام، والاندماج الاقتصادي الإفريقي، والتنمية المشتركة : مشروع من أجل الحاضر، والأجيال القادمة.”

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