الملك محمد السادس يعلن قرب بدء أشغال الميناء الأطلسي بالصحراء المغربية

2022-11-06 / 20:38
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هبة بريس - الرباط

قال الملك محمد السادس ، أن الذكرى 47 للمسيرة الخضراء تأتي في سياق حاسم .

وأضاف جلالة الملك في خطاب موجه للأمة مساء اليوم الأحد 06 نونبر ، بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء ، أن الدفاع عن قضية الصحراء يعني كذلك تمكين المنطقة من التنمية الحقيقة بما يحقق تطلعات الساكنة المحلية .

وأضاف جلالة الملك انه بعد مرور سبع سنوات لبرنامج تنمية الصحراء ، يتضح ان نسبة الانجاز بلغت 80 في المائة ، كما أعلن جلالة الملك عن قرب بدء أشغال الميناء الأطلسي الذي سيشكل نقطة تحول في الدينامية التنموية بالمنطقة الجنوبية .

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‫12 تعليقات

  1. المغرب في الطريق الصحيح يجب فقط التحلي بالحكمة و الصبر و المسؤولية أمام الله

  5. اللهم اعد هذه الذكرى على مولانا الإمام بموفور الصحة و العافية امين

  12. و هذه مجرد البداية فقط في انتظار أن يسوى ملف الصحراء و تستكمل محطات التنمية هناك

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