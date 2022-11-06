الملك محمد السادس يعلن قرب بدء أشغال الميناء الأطلسي بالصحراء المغربية

هبة بريس - الرباط

قال الملك محمد السادس ، أن الذكرى 47 للمسيرة الخضراء تأتي في سياق حاسم .

وأضاف جلالة الملك في خطاب موجه للأمة مساء اليوم الأحد 06 نونبر ، بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء ، أن الدفاع عن قضية الصحراء يعني كذلك تمكين المنطقة من التنمية الحقيقة بما يحقق تطلعات الساكنة المحلية .

وأضاف جلالة الملك انه بعد مرور سبع سنوات لبرنامج تنمية الصحراء ، يتضح ان نسبة الانجاز بلغت 80 في المائة ، كما أعلن جلالة الملك عن قرب بدء أشغال الميناء الأطلسي الذي سيشكل نقطة تحول في الدينامية التنموية بالمنطقة الجنوبية .

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