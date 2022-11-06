الملك محمد السادس يعلن قرب بدء أشغال الميناء الأطلسي بالصحراء المغربية
هبة بريس - الرباط
قال الملك محمد السادس ، أن الذكرى 47 للمسيرة الخضراء تأتي في سياق حاسم .
وأضاف جلالة الملك في خطاب موجه للأمة مساء اليوم الأحد 06 نونبر ، بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء ، أن الدفاع عن قضية الصحراء يعني كذلك تمكين المنطقة من التنمية الحقيقة بما يحقق تطلعات الساكنة المحلية .
وأضاف جلالة الملك انه بعد مرور سبع سنوات لبرنامج تنمية الصحراء ، يتضح ان نسبة الانجاز بلغت 80 في المائة ، كما أعلن جلالة الملك عن قرب بدء أشغال الميناء الأطلسي الذي سيشكل نقطة تحول في الدينامية التنموية بالمنطقة الجنوبية .
ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
1
3
12 تعليقات
المغرب في الطريق الصحيح يجب فقط التحلي بالحكمة و الصبر و المسؤولية أمام الله
اللهم احفظ بلادنا من كل شر
عاش ملكنا الحبيب والغالي على قلوب جميع المغاربة
المغرب في الطريق الصحيح رغم كيد الكاءدين
اللهم اعد هذه الذكرى على مولانا الإمام بموفور الصحة و العافية امين
يجب مواصلة النهوض بالاستثمار في هذه المناطق
اللهم احفظ مولانا الإمام بما حفظت به الدكر الحكيم
النصر و التمكين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
الصحراء المغربية قاطرة تنموية جديدة للمملكة
حفظ الله ملكنا الغالي و جعله ذخرا لشعبه الوفي
مجموعة من المشاريع المهمة أنجزت بالمناطق الصحراوية
و هذه مجرد البداية فقط في انتظار أن يسوى ملف الصحراء و تستكمل محطات التنمية هناك