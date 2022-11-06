قمة المناخ بمصر تعتمد خريطة المغرب كاملة ..هل ينسحب تبون ووفده؟
هبة بريس - الرباط
انطلقت فعاليات قمة تغير المناخ السنوية للأمم المتحدة، اليوم الأحد، بشرم الشيخ بمصر وهي القمة التي تنطلق بشعار بالـ”لحظة فارقة” في التعامل مع قضية التغير المناخي.
وأظهرت خريطة نشرتها رئاسة الوزراء المصري حول جهود التصدي للتغير المناخي وتعزيز استدامة الطاقة ، خريطة المغرب كاملة ، حيث يتوقع ان يثير ذلك غضب الجارة الشرقية التي يقود وفدها الى قمة المناخ الرئيس الجزائري عيد المجيد تبون.
ويحضر القمة أكثر من 120 من قادة الدول إلى منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر حيث يشارك نحو 30 ألف شخص في القمة التي ستستمر لأسبوعين، مع هذا فإن بعض النشطاء رفضوا الحضور بسبب مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر.
وشهد العام الماضي طقسا قاسيا ولطالما رُبط ذلك بالتغير المناخي.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0
6
11 تعليقات
سنرى ان كان عندهم بصاح النيف وينسحبوا
ههه اوى اسي تبون بقا تلعب مع المغرب
هذي خدمة انقية شكرا لاخواننا المصريين
هي نصرة للحق . و الحق يعلو و لا يعلو عليه
حكام الجزائر سيجتهدون لإيجاد مراوغات اخرى تفسد هذا اللقاء لأن همهم الوحيد هو سقوط المغرب.
لا عزاء للحاقدين وفي مقدمتهم الجزائر
وتقول الجزائر ليست الطرف في النزاع .صحيح أن الجزائر هي الطرف الرئيسي في النزاع
هذيك الخاريطة غدي تحرم عليهم العيشة
وما دخل الجزائر في شؤون المغرب
وحتى كأس العرب اعتمدوا فيها خريطة المغرب كاملة
خريطة المغرب كاملة ترعب الكبرنات