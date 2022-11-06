قمة المناخ بمصر تعتمد خريطة المغرب كاملة ..هل ينسحب تبون ووفده؟

هبة بريس - الرباط

انطلقت فعاليات قمة تغير المناخ السنوية للأمم المتحدة، اليوم الأحد، بشرم الشيخ بمصر وهي القمة التي تنطلق بشعار بالـ”لحظة فارقة” في التعامل مع قضية التغير المناخي.

وأظهرت خريطة نشرتها رئاسة الوزراء المصري حول جهود التصدي للتغير المناخي وتعزيز استدامة الطاقة ، خريطة المغرب كاملة ، حيث يتوقع ان يثير ذلك غضب الجارة الشرقية التي يقود وفدها الى قمة المناخ الرئيس الجزائري عيد المجيد تبون.

ويحضر القمة أكثر من 120 من قادة الدول إلى منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر حيث يشارك نحو 30 ألف شخص في القمة التي ستستمر لأسبوعين، مع هذا فإن بعض النشطاء رفضوا الحضور بسبب مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر.

وشهد العام الماضي طقسا قاسيا ولطالما رُبط ذلك بالتغير المناخي.

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