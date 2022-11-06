الحبس النافذ لرئيس المجلس الإقليمي للصويرة بسبب تبديد أموال عمومية

2022-11-06 / 20:13
4
ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، بسنتين حبسا نافذا وأداء غرامة قدرها مائة ألف درهم ، في حق رئيس المجلس الإقليمي لصويرة ومقاول، بسبب تبديد واختلاس أموال عمومية

وكان الوكيل العام بمدينة مراكش قد أحال في وقت سابق رئيس المجلس الإقليمي للصويرة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة)، والمسؤول عن لجنة التعمير ومقاول معروف بالمنطقة إلى جانب ثلاثة أشخاص على قسم جرائم الأموال، حيث تقرر عرض ملفهم على أنظار قاضي التحقيق باستئنافية مراكش.

وجاء الحكم على رئيس المجلس الإقليمي للصويرة ومن معه ، بعد تحقيقات سابقة تمت من طرف العديد من اللجن المركزية، ومعها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، وبعد ذلك قرر الوكيل العام متابعة المعنيين بالعديد من التهم الثقيلة المرتبطة بتبديد أموال عمومية واختلاسات مالية.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير: توقيف طالب ” قاعدي ” بحوزته سواطير لغرض اجرامي

أكادير: توقيف طالب ” قاعدي ” بحوزته سواطير لغرض…

2022-11-06 / 22:57
Photo of الملك محمد السادس : الصحراء المغربية تعرف تنمية شاملة

الملك محمد السادس : الصحراء المغربية تعرف تنمية شاملة

2022-11-06 / 22:01
Photo of سطات…سائقون بين زجر المخالفات وشح مواقف السيارات

سطات…سائقون بين زجر المخالفات وشح مواقف السيارات

2022-11-06 / 21:38
Photo of أسرة الجمارك تتنفس الصعداء بعد تعيين المدير العام “العمراني” خلفا ل” نبيل لخضر”

أسرة الجمارك تتنفس الصعداء بعد تعيين المدير العام “العمراني”…

2022-11-06 / 21:10
Photo of الملك يدعو القطاع الخاص الى الاستثمار في الصحراء المغربية

الملك يدعو القطاع الخاص الى الاستثمار في الصحراء المغربية

2022-11-06 / 21:06
Photo of الملك محمد السادس يعلن قرب بدء أشغال الميناء الأطلسي بالصحراء المغربية

الملك محمد السادس يعلن قرب بدء أشغال الميناء الأطلسي…

2022-11-06 / 20:38
Photo of المحامون مستمرون في الاحتجاجات..هل فشلت صيغة الاتفاق مع الحكومة ؟

المحامون مستمرون في الاحتجاجات..هل فشلت صيغة الاتفاق مع الحكومة…

2022-11-06 / 19:19
Photo of الحموشي يشرف على تسليم مكافآة ومنح مالية للمتفوقين دراسيا من أبناء أسرة الأمن

الحموشي يشرف على تسليم مكافآة ومنح مالية للمتفوقين دراسيا…

2022-11-06 / 18:58
Photo of منظمة الأرصاد الجوية: السنوات الثمانية الماضية كانت الأشد حرارة على الإطلاق

منظمة الأرصاد الجوية: السنوات الثمانية الماضية كانت الأشد حرارة…

2022-11-06 / 18:29
Photo of العرائش ..ضبط طنين من المخدرات في منزل موظف جماعي

العرائش ..ضبط طنين من المخدرات في منزل موظف جماعي

2022-11-06 / 18:25

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق