العرائش ..ضبط طنين من المخدرات في منزل موظف جماعي

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الدرك الملكي يوم الجمعة الماضي من حجز طنين من عشبة “الكيف” داخل منزل موظف جماعي بجماعة القلة التابعة ترابيا لإقليم العرائش.

وأفادت مصادر محلية ، أن ضبط الكمية ، جاء بعد عملية تفتيش داخل منزل المعني بالأمر بناء على معلومات دقيقة حول وجود كمية من عشبة الكيف “القنب الهندي “الذي يتم تحويله الى “حشيش”.

وقد تم توقيف صاحب المنزل وفتح تحقيق في الموضوع.

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