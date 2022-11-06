العرائش ..ضبط طنين من المخدرات في منزل موظف جماعي
هبة بريس - مكتب طنجة
تمكنت عناصر الدرك الملكي يوم الجمعة الماضي من حجز طنين من عشبة “الكيف” داخل منزل موظف جماعي بجماعة القلة التابعة ترابيا لإقليم العرائش.
وأفادت مصادر محلية ، أن ضبط الكمية ، جاء بعد عملية تفتيش داخل منزل المعني بالأمر بناء على معلومات دقيقة حول وجود كمية من عشبة الكيف “القنب الهندي “الذي يتم تحويله الى “حشيش”.
وقد تم توقيف صاحب المنزل وفتح تحقيق في الموضوع.
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المجموع 3 آراء
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10 تعليقات
اللهم سلط عذابك لكل من باع المخدرات او شجع عليها
اللهم اسحقهم
بارك الله فيكم وربط على قلوبكم للقضاء على كل من تسول له نفس من السعي بالافساد في الأرض…
الله يحمي ابناكم مثل ما حميتم ابنانا تمنياتي لكم في الدنيا والاخرة حفظكم الله جهودكم
مشكورة جهودكم اقبضوا عليهم بيد من حديد
حسبي الله ونعم الوكيل
خرجو على الشباب دك المدينة كاملين مبليين
دعوة بهم لله
تحية وتقدير لرجال الامن على المجهودات التي يقومون بها
تحية لرجال الشرطة الله يوفقهم يحسن عوانهم
الحشيش الحشيش
نشكر اسرة الامن الوطني على المجهودات الكبيرة المبذولة من اجل محاربة المخدرات التي خربت عقول شبابنا وضيعت شبابهم ومستقبلهم مزيدا من العمل نحو القضاء على هذه المعضلة