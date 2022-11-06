نقل جـ ـثة الشاب ضحية جــ..ـريمة طنجة لدفنها ..ومغاربة يطلقون “هاشتاغ “من قتل أنور ؟

هبة بريس – مكتب طنجة

اهتزت ساكنة حي “مسنانة” بطنجة، أمس السبت، على خبر وقوع جريمة مروعة بعدما تم العثور على الشاب “أنور”، وهو طالب جامعي في عقده الثاني مذبوحا من الوريد إلى الوريد داخل شقته بالمجمع السكني الحديقة.

وتتجه سيارة نقل الأموات في هذه الأثناء الى مدينة العرائش وعلى متنها جثة الشاب أنور ضحية جريمة القتل المروعة ،حيث سيوارى الثرى بمثواه الأخير ، في وقت لازالت فيه عناصر الضابطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة تعكف على تتبع خيوط الجريمة لفك لغزها .

الضحية الذي كان قيد حياته يتابع دراسته بكلية العلوم، يتحدر من مدينة العرائش، حيث تم العثور على جثته من طرف سكان المنطقة، فقاموا بإشعار المصالح الأمنية، التي انتقلت إلى عين المكان رفقة عناصر الشرطة العلمية، وسيارة إسعاف تابعة لمركز الطب الشرعي.

هذا وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، هاشتاغ “كلنا أنور ” مطالبين بالاسراع في فك لغز الجريمة “الغامضة ” مطالبين بضرورة تسليط أقصى العقوبات على المتورطين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0