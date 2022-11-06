مولاي يعقوب.. حجز 1000 كلغ من الأسماك الفاسدة في طريقها للإستهلاك

ع محياوي – هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي بإقليم مولاي يعقوب في إطار مراقبتها الروتينية ويقظتها، مساء يوم أمس السبت 05 نونبر الجاري، من إيقاف شاحنة بالسد القضائي بمركز الضويات إقليم مولاي يعقوب و أثناء التفتيش تم إكتشاف بداخل الشاحنة حمولة من الأسماك الفاسدة لا تتوفرعلى المعايير المتعارف عليها، فضلا على أن الكمية المحجوزة لم تكن تتوفر على وثائق تتبث وجهتها وقانونية اصطيادها.

وفي سياق الموضوع، تمكنت ذات العناصر الدركية وبتعليمات من القائد الجهوي للدرك الملكي والقائد الإقليمي بمولاي يعقوب، مدعمين بعناصر من السلطة المحلية و ممثلي المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف اختصارا ب ” أونسا ” من حجز الشاحنة المحملة بحوالي 1000 كيلوغرام من الأسماك المجمدة الفاسدة.

ومباشرة فور ذلك، تم إيقاف صاحب الشاحنة ليتم ربط الاتصال بالنيابة العامة التي أمرت بوضع صاحب الشاحنة رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه وإتلاف الكمية الضخمة من السمك الفاسد المحجوز.

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