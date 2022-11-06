أرسنال يحقق انتصارا ثمينا على تشلسي.. ويستعيد الصدارة

هبة بريس _ وكالات

استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنكليزي الممتازة في كرة القدم من مانشستر سيتي بفوز لافت خارج ملعبه على جاره تشلسي 1-صفر في المرحلة الخامسة عشرة، الأحد.

ورفع أرسنال رصيده إلى 34 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، في حين بقي تشلسي سابعا برصيد 21 نقطة.

ويعاني تشلسي في الدوري المحلي، إذ لم يفز في آخر 4 مباريات، فتعادل مرتين مع برنتفورد سلبا ومانشستر يونايتد 1-1 وخسر مرتين أمام برايتون 1-4 واليوم أمام أرسنال. أما آخر فوز حققه فكان في 16 أكتوبر بفوزه خارج الديار على أستون فيلا بثنائية نظيفة.

وكان أرسنال الطرف الأفضل معظم فترات المباراة في مباراة لم تشهد العديد من الفرص، باستثناء واحدة خطيرة للضيوف عندما رفع البرازيلي غابريال مارتينيلي كرة متقنة داخل المنطقة فانسل مواطنه غابريال جيزوس من وراء مدافعي تشلسي وسدد كرة رأسية خارج الخشبات الثلاث والمرمى مشرع أمامه أواخر الشوط الأول.

وبعد بداية موقفة لجيزوس إثر انتقاله مطلع الموسم الحالي قادما من مانشستر سيتي، فقد صام عن التسجيل في المباريات التسع الأخيرة لفريقه.

وفي الشوط الثاني، أخرج مدرب تشلسي، غراهام بوتر، مهاجمه الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ لاعب أرسنال السابق، وأشرك بدلا منه الألباني أرماندو بروخا.

ونجح أرسنال في افتتاح التسجيل عندما رفع ياكايو ساكا الكرة من ركلة ركنية مرت من الجميع ليتابعها المدافع البرازيلي غابريال داخل الشباك من مسافة قريبة(63).

وأضاع صانع ألعاب أرسنال، النروجي مارتن أوديغارد، فرصة جيدة لتعزيز تقدم فريقه عندما سدد كرة لولبية مرت إلى جانب القائم الأيمن (74).

ويلتقي لاحقا أستون فيلا مع مانشستر يونايتد، وتوتنهام مع ليفربول.

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