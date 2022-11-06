الملك يخاطب المغاربة في “ذكرى المسيرة”

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيوجه مساء يومه الأحد، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته الوزارة بهذا الخصوص:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من مساء يومه الأحد 06 نونبر 2022م”.

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