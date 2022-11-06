فاس.. حملة للتبرع بالدم لمجلس الأعمال الإجتماعية لعمال الكهرباء

ع محياوي – هبة بريس

نظم مجلس الأعمال الإجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ” قطاع الكهرباء” ، يوم أمس السبت، بمركز الإصطياف ميموزا ، حملة للتبرع بالدم، تميزت بانخراط كبير من قبل الكهربائيين والكهربائيات متقاعدين ومزاولين ، قصد المساهمة في الجهود المبذولة للرفع من مخزونات هذه المادة الحيوية.

وهدفت هذه الحملة، التي نظمت تحت إشراف مجلس الأعمال الإجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء) النادي الرياضي والثقافي بفاس، بشراكة مع المركز الجهوي لتحاقن الدم بفاس، إلى انقاذ حياة بشرية وترسيخ ثقافة التبرع الدم داخل المجتمع، وكذا القيم النبيلة للتعاون والتضامن.

فيما نوه جميع الحاضرين بمجهودات مدير مركز الاصطياف ميموزا وطاقمه من مستخدمين وإداريين الذين وفروا كل الإمكانيات المتاحة لتنظيم هاته المبادرة الطيبة وإنجاحها ، مع جنود الخفاء الذين ساهموا من قريب وبعيد بكل إمكانيتهم للوصول إلى الغاية المنشودة وفعلا أصابوا الهدف وكان تنظيما جيدا بكل مكوناته.

وقال رشيد زويزة في تصريح له ل ” هبة بريس “، إن هذه المبادرة التضامنية والانسانية تأتي لسد النقص في أكياس الدم على صعيد الجهة وعلى الخصوص مدينة فاس، كما أشاد ذات المتحدث، ، بالاقبال الكبير من طرف المتبرعين بالدم، الذين استجابوا لنداء التبرع بالدم.

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