لقاح كورونا بالمغرب
لقاح كورونا بالمغرب

الصين تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا منذ 6 شهور

2022-11-06 / 11:15
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت الصين، الأحد، أنها سجلت أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا في ستة أشهر، وفقا لما ذكرت وكالة “رويترز”.

ويأتي الإعلان الصيني بعد يوم من قول مسؤولي الصحة إنهم ملتزمون بالقيود الصارمة لمكافحة المرض، وفقا لما أفادت وكالة “بلومبيرغ”، والتي قالت إن تلك التصريحات سوف تثبط الآمال في أن تخفف بكين سياساتها الصارمة التي وضعت المدن والمصانع تحت الإغلاق لفترات طويلة

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 4610 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخامس من نوفمبر، من بينها 588 إصابة مصحوبة بأعراض و4022 بدون أعراض، وهو أكبر عدد منذ السادس من مايو.

وسجلت الصين في اليوم السابق 3837 إصابة من بينها 657 ظهرت عليها أعراض و3180 بدون أعراض، علما أن البلاد لم تسجل وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وقال المسؤول في مكتب الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في لجنة الصحة الوطنية، هو شيانغ، في إفادة صحفية يوم السبت “لقد أثبتت الممارسات السابقة أن خطط الوقاية والسيطرة وسلسلة الإجراءات الاستراتيجية لدينا صحيحة تمامًا”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الداخلية البريطانية تلجأ إلى المساجد لملاحقة المهاجرين وترحيلهم

الداخلية البريطانية تلجأ إلى المساجد لملاحقة المهاجرين وترحيلهم

2022-11-06 / 11:27
Photo of “علماء المسلمين” يكشف حقيقة بيان منسوب له حول إيران

“علماء المسلمين” يكشف حقيقة بيان منسوب له حول إيران

2022-11-06 / 10:34
Photo of من أصول إيطالية وجزائرية.. بارديلا زعيما جديدا لليمين المتطرف الفرنسي

من أصول إيطالية وجزائرية.. بارديلا زعيما جديدا لليمين المتطرف…

2022-11-06 / 09:40
Photo of للعلاج فقط”.. إيطاليا تسمح لسفينة تقل 179 مهاجرا بالرسو

للعلاج فقط”.. إيطاليا تسمح لسفينة تقل 179 مهاجرا بالرسو

2022-11-06 / 09:07
Photo of رفضت ايطاليا ادخالهم..مئات المهاجرين عالقون على متن 4 سفن إنقاذ

رفضت ايطاليا ادخالهم..مئات المهاجرين عالقون على متن 4 سفن…

2022-11-05 / 22:12
Photo of مداهمات في مختلف مناطق البلاد ..إسبانيا تصادر “أكبر” كمية مخدرات على الإطلاق

مداهمات في مختلف مناطق البلاد ..إسبانيا تصادر “أكبر” كمية…

2022-11-05 / 21:23
Photo of ألمانيا.. آلاف يتظاهرون دعما لأوكرانيا وللاحتجاجات في إيران

ألمانيا.. آلاف يتظاهرون دعما لأوكرانيا وللاحتجاجات في إيران

2022-11-05 / 20:28
Photo of نفت الأمر بالنسبة للبوليساريو ..إيران تعترف بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لأول مرة

نفت الأمر بالنسبة للبوليساريو ..إيران تعترف بتزويد روسيا بطائرات…

2022-11-05 / 18:22
Photo of السعودية تمنع استيراد “شجرة الكريسماس”

السعودية تمنع استيراد “شجرة الكريسماس”

2022-11-05 / 17:51
Photo of مارين الحيمر نجمة تلفزيون الواقع في فرنسا تعلن إسلامها

مارين الحيمر نجمة تلفزيون الواقع في فرنسا تعلن إسلامها

2022-11-05 / 11:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق