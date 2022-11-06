الصين تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا منذ 6 شهور

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الصين، الأحد، أنها سجلت أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا في ستة أشهر، وفقا لما ذكرت وكالة “رويترز”.

ويأتي الإعلان الصيني بعد يوم من قول مسؤولي الصحة إنهم ملتزمون بالقيود الصارمة لمكافحة المرض، وفقا لما أفادت وكالة “بلومبيرغ”، والتي قالت إن تلك التصريحات سوف تثبط الآمال في أن تخفف بكين سياساتها الصارمة التي وضعت المدن والمصانع تحت الإغلاق لفترات طويلة

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 4610 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخامس من نوفمبر، من بينها 588 إصابة مصحوبة بأعراض و4022 بدون أعراض، وهو أكبر عدد منذ السادس من مايو.

وسجلت الصين في اليوم السابق 3837 إصابة من بينها 657 ظهرت عليها أعراض و3180 بدون أعراض، علما أن البلاد لم تسجل وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وقال المسؤول في مكتب الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في لجنة الصحة الوطنية، هو شيانغ، في إفادة صحفية يوم السبت “لقد أثبتت الممارسات السابقة أن خطط الوقاية والسيطرة وسلسلة الإجراءات الاستراتيجية لدينا صحيحة تمامًا”

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