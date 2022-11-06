ميدايز : تأكيد على الوحدة الترابية للمغرب

هبة بريس _ الرباط

جدد الوزير الأول لأنتيغوا وباربودا، غاستون براون، السبت بطنجة، التأكيد على الدعم “الثابت” لبلاده للوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية.

وقال براون، في كلمة ألقاها خلال اختتام الدورة الرابعة عشرة لمنتدى ميدايز، “نحن، انتيغوا وباربودا، نواصل الدعم القوي لمخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي يعتبر الحل الوحيد المعقول “لقضية الصحراء المغربية.

كما تطرق براون في كلمته إلى عدد من التحديات التي تعترض بلدان الجنوب، لافتا إلى أن الأزمات المتعددة، الصحية والغذائية وغيرها والتي هزت العالم، تتطلب “تعاونا أكبر بين البلدان من أجل مجابهة التفاوتات والفقر ووضع حد للصراعات”.

وتابع أن “هذه الأزمات تتطلب تعاونا أكبر واندماجا أكثر بين البلدان من أجل التوصل إلى سلام شامل”.

بهذا الصدد، دعا الوزير الأول لأنتيغوا وباربودا بلدان الجنوب إلى “العمل من أجل نظام عالمي جديد، يقوم على السلام والإنصاف في العالم”، متماهيا مع شعار منتدى ميدايز “من أزمات إلى أزمات : نحو نظام عالمي جديد؟”.

وشدد على أنه “لا يمكن لهذه الرسالة أن تظل صامتة، ويتعين تكرارها حتى تصبح حقيقة”.

وجرى حفل اختتام الدورة الرابعة عشرة للمنتدى، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور، على الخصوص، رئيس جمهورية الرأس الأخضر، جوزي ماريا بيريرا نيفيس، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.

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