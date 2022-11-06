“علماء المسلمين” يكشف حقيقة بيان منسوب له حول إيران

هبة بريس _ وكالات

نفى الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القرة داغي، بيانا منسوبا للاتحاد، يدعم فيه النظام الإيراني في قمعه للمحتجين.

وقال داغي إن البيان المنسوب للاتحاد “بيان كاذب”.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”، أن البيان تمت فبركته “في الغرف المظلمة، وماكينات التزوير، وصناعة الأراجيف”.

ويزعم البيان أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين “يدين الاعتداء على رجال الأمن، وموظفي الدولة، ويؤكد على حق إيران بالدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من قبل جهات خارجية مشبوهة، تهدف إلى إثارة الفوضى والتخريب، وتعطيل الجمهورية الإسلامية عن المضي قدما في مسار التنمية والبناء”.

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