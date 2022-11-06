من أصول إيطالية وجزائرية.. بارديلا زعيما جديدا لليمين المتطرف الفرنسي

2022-11-06 / 09:40
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هبة بريس

انتخب حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في فرنسا، هذا السبت، جوردان بارديلا رئيسا جديدا له خلفا لزعيمته القوية مارين لوبان، التي استقالت من منصبها، ليصبح أول شخصية لا تنتمي إلى عائلة لوبان تتولى رئاسة الحزب منذ تأسيسه عام 1972.

بارديلا، البالغ من العمر 27 عاماً فقط، وهو نائب في البرلماني الأوروبي، ويتولى الرئاسة المؤقتة للحزب منذ ترشح مارين لوبان لخوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حصل على حوالي 85 في المئة من أصوات أعضاء الحزب، متفوقاً بفارق كبير على منافسه لوي آليو، رئيس بلدية “بربينيون” (15 في المئة)، عمدة مدينة “بيربينيون” – وكان يعيش في شراكة زوجية مع مارين لوبان حتى عام 2019.

يحظى جوردان بارديلا بشعبية لدى القاعدة النضالية في الحزب، ويتمتع بـ “علاقة ثقة كبيرة” مع مارين لوبان، التي يقسم بانتظام بالإخلاص والولاء لها، وهي التي يقدمه البعض على أنه “ظل” لها و“صنيعتها”.

وقرب بارديلا من لوبان وعائلتها ليس سياسيًا فحسب، بل يدخل أيضًا في الدائرة الخاصة لأنه يشارك حياته مع نولوين أوليفييه، ابنة أخت مارين لوبان. هذا القرب العائلي من لوبان، تسبب له باتهامات بالمحاباة، خاصة وأن مارين لوبان لا تتردد في التأكيد على إعجابها به.

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