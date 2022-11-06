طقس الأحد ..جو حار بوسط وبجنوب المملكة

2022-11-06 / 09:01
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار شيئا ما بوسط وبجنوب المملكة. وستتشكل كتل ضبابية أو ضباب محلي بالقرب من السواحل وفوق سهول المحيط الأطلسي خلال الصباح والليل، فضلا عن تناثر غبار بداخل الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و9 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 9 و13 درجة بكل من السفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية والريف. وما بين 17 و21 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 13 و18 درجة في ما تبقى من أرجاء البلاد.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسيطة، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبطول الساحل الأطلسي، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان بين المهدية وكاب غير.

المصدر : وكالات

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  2. اللهم جفت الارض وقلة المراعي في الغابات والأراضي نسألك يارب ان تمطر علينا مطرا نافعا..

  5. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..

  8. على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ان تصدر بلاغا الى كافة مساجد المملكة باقامة صلاة الاستسقاء..

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