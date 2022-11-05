الجيش الملكي سيدات

أبطال إفريقيا للسيدات .. الجيش الملكي ينهي دور المجموعات في الصدارة

2022-11-05 / 23:22
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هبة بريس - و م ع

فاز فريق الجيش الملكي على ديتيرمين الليبيري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت على أرضية ملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط ، برسم الجولة الثالثة (المجموعة الأولى) من دوري أبطال إفريقيا للسيدات (المغرب 2022).

وسجلت هدفي الجيش الملكي، الذي تأهل إلى دور نصف النهائي، أميمة حركوش في الدقيقة 47، وإبتسام الجريدي في الدقيقة 78.

وعقب هذا الفوز، وقع فريق الجيش الملكي على العلامة الكاملة، وأنهى دور المجموعات في الصدارة برصيد 9 نقاط.

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‫5 تعليقات

  1. تغطية إعلامية هزيلة من جميع المنابر لو كانت فرق آخرى لا رأينا تضخيم إعلامي وتغطية كبيرة

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