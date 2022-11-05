رفضت ايطاليا ادخالهم..مئات المهاجرين عالقون على متن 4 سفن إنقاذ

2022-11-05 / 22:12
4
هبة بريس - وكالات

علقت 4 سفن إنقاذ تحمل المئات من المهاجرين في البحر المتوسط بعد رفض السلطات الإيطالية دخولها وإغلاق موانئها أمامها.

وتنتظر سفينتا مهاجرين تديرهما منظمتان ألمانيتان تحمل كل منهما نحو 300 شخص تم إنقاذهم قبالة الساحل الشرقي لجزيرة صقلية، بينما طلبت أخرى
دخول ميناء آمن، إلا أنها لم تتلق ردا، رغم الظروف “الحرجة” على متنها.

بينما ترسو السفينتان “رايز اباف” و”هيومانيتي 1″، اللتان تديرهما منظمتان إنسانيتان ألمانيتان في المياه الإيطالية.

وحصلت سفينة “هيومانيتي 1” التي تحمل 179 مهاجرا على إذن بإنزال القصر والمحتاجين إلى رعاية طبية لكن سفينة “رايز اباف” لم تتلق ردا حتى الآن على طلبها دخول الميناء وعلى متنها 93 شخصا.

وتصر الحكومة الإيطالية على أن تستقبل المهاجرين، الدول التي ترفع السفن أعلامها.

والوضع على متن “رايز اباف” بائس للغاية، حيث يتكدس 93 مهاجرا في قارب بطول 25 مترا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مداهمات في مختلف مناطق البلاد ..إسبانيا تصادر “أكبر” كمية مخدرات على الإطلاق

مداهمات في مختلف مناطق البلاد ..إسبانيا تصادر “أكبر” كمية…

2022-11-05 / 21:23
Photo of ألمانيا.. آلاف يتظاهرون دعما لأوكرانيا وللاحتجاجات في إيران

ألمانيا.. آلاف يتظاهرون دعما لأوكرانيا وللاحتجاجات في إيران

2022-11-05 / 20:28
Photo of نفت الأمر بالنسبة للبوليساريو ..إيران تعترف بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لأول مرة

نفت الأمر بالنسبة للبوليساريو ..إيران تعترف بتزويد روسيا بطائرات…

2022-11-05 / 18:22
Photo of السعودية تمنع استيراد “شجرة الكريسماس”

السعودية تمنع استيراد “شجرة الكريسماس”

2022-11-05 / 17:51
Photo of مارين الحيمر نجمة تلفزيون الواقع في فرنسا تعلن إسلامها

مارين الحيمر نجمة تلفزيون الواقع في فرنسا تعلن إسلامها

2022-11-05 / 11:42
Photo of البرلمان الفرنسي يرفض التصويت على حجب الثقة عن الحكومة

البرلمان الفرنسي يرفض التصويت على حجب الثقة عن الحكومة

2022-11-05 / 11:08
Photo of نتنياهو: لن يتم إلحاق الأذى بمجتمع المثليين في إسرائيل

نتنياهو: لن يتم إلحاق الأذى بمجتمع المثليين في إسرائيل

2022-11-05 / 10:00
Photo of الصين وألمانيا “تحذران” روسيا من استخدام الأسلحة النووية

الصين وألمانيا “تحذران” روسيا من استخدام الأسلحة النووية

2022-11-04 / 20:38
Photo of بسبب طرد القاصرين غير المصحوبين..اسبانيا تعفي مندوبة مدريد بسبتة المحتلة

بسبب طرد القاصرين غير المصحوبين..اسبانيا تعفي مندوبة مدريد بسبتة…

2022-11-04 / 18:31
Photo of عمران خان يتهم رئيس الوزراء الباكستاني بالتورط في محاولة اغتياله

عمران خان يتهم رئيس الوزراء الباكستاني بالتورط في محاولة…

2022-11-04 / 17:46

‫4 تعليقات

  1. الهجرة ليست الحل الحل في أجاد نوع من العدالة الاجتماعية في البلد الأصلي شوارع اروبا بصفة عامة بها آلاف المهاجرين الغير الشرعيين ينامون في الشوارع ادا الحل في البلد الأصلي وكفى من قوارب الموت جميع الدول الاروبية تعيش اوضاعا صعبة بسبب الازمة الاقتصادية زد على دلك الاحزاب اليمينية التي تدعو لمنع الهجرية بل وتطلب بطرد المهاجرين وصلت إلى الحكم وهده الاحزاب تطالب بوقف الهجرة

  3. تا هاذ المهاجرين يبقاو فبلادهوم واش كيحساب ليهوم فالبلدان الاخرى كينة الجنة

  4. دابا الازمة فكل بلاصة هاجر او متهاجرش بحال بحال غير هو فبلادك عليك الامان ماشي بحال فبلدان الناس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق