رفضت ايطاليا ادخالهم..مئات المهاجرين عالقون على متن 4 سفن إنقاذ
علقت 4 سفن إنقاذ تحمل المئات من المهاجرين في البحر المتوسط بعد رفض السلطات الإيطالية دخولها وإغلاق موانئها أمامها.
وتنتظر سفينتا مهاجرين تديرهما منظمتان ألمانيتان تحمل كل منهما نحو 300 شخص تم إنقاذهم قبالة الساحل الشرقي لجزيرة صقلية، بينما طلبت أخرى
دخول ميناء آمن، إلا أنها لم تتلق ردا، رغم الظروف “الحرجة” على متنها.
بينما ترسو السفينتان “رايز اباف” و”هيومانيتي 1″، اللتان تديرهما منظمتان إنسانيتان ألمانيتان في المياه الإيطالية.
وحصلت سفينة “هيومانيتي 1” التي تحمل 179 مهاجرا على إذن بإنزال القصر والمحتاجين إلى رعاية طبية لكن سفينة “رايز اباف” لم تتلق ردا حتى الآن على طلبها دخول الميناء وعلى متنها 93 شخصا.
وتصر الحكومة الإيطالية على أن تستقبل المهاجرين، الدول التي ترفع السفن أعلامها.
والوضع على متن “رايز اباف” بائس للغاية، حيث يتكدس 93 مهاجرا في قارب بطول 25 مترا.
4 تعليقات
الهجرة ليست الحل الحل في أجاد نوع من العدالة الاجتماعية في البلد الأصلي شوارع اروبا بصفة عامة بها آلاف المهاجرين الغير الشرعيين ينامون في الشوارع ادا الحل في البلد الأصلي وكفى من قوارب الموت جميع الدول الاروبية تعيش اوضاعا صعبة بسبب الازمة الاقتصادية زد على دلك الاحزاب اليمينية التي تدعو لمنع الهجرية بل وتطلب بطرد المهاجرين وصلت إلى الحكم وهده الاحزاب تطالب بوقف الهجرة
الله يكون فعونهوم مساكن
تا هاذ المهاجرين يبقاو فبلادهوم واش كيحساب ليهوم فالبلدان الاخرى كينة الجنة
دابا الازمة فكل بلاصة هاجر او متهاجرش بحال بحال غير هو فبلادك عليك الامان ماشي بحال فبلدان الناس