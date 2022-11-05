مداهمات في مختلف مناطق البلاد ..إسبانيا تصادر “أكبر” كمية مخدرات على الإطلاق

هبة بريس - وكالات

قالت الشرطة في إسبانيا إنها صادرت أكبر كمية من القنب تم اكتشافها على الإطلاق، في سلسلة من المداهمات، بمختلف مناطق البلاد.

وأوضحت السلطات أنها حجزت كمية 32 طنا من المخدر، يتجاوز سعرها السوقي ما قيمته 57 مليون جنيه استرليني.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض، في المداهمات، على 9 رجال و11 امرأة، تترواح أعمارهم بين 20 و59 عاما.

وقال جهاز الحرس المدني إن “شبكة التجارة بالمخدرات المعقدة” كانت تصدر القنب إلى مختلف مناطق أوروبا.

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