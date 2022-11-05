استنفار وإجهاض هجوم مهاجرين أفارقة على باب سبتة المحتلة

2022-11-05 / 21:02
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هبة بريس - تطوان

أفادت مصادر خاصة أن السلطات المغربية، تمكنت، مساء يومه السبت 05 نونبر 2022، من إجهاض عملية منظمة لهجوم مهاجرين سريين من جنسيات إفريقية مختلفة، على الحدود الوهمية باب سبتة المحتلة، حيث ألقت القوات العمومية القبض على أكثر من 300 مهاجر سري، وسط استمرار العمليات التمشيطية داخل الغابات ضواحي مدينة الفنيدق.

وأضافت المصادر نفسها أن القوات العمومية، باشرت تدخلات متفرقة بالعديد من المناطق المجاورة للحدود الوهمية، دون وصول مجموعات من المهاجرين السريين لمنطقتي واد الضاويات وبليونش، فضلا عن تنزيل تدابير أمنية استباقية، لضمان كسر خطط الهجوم الذي سبق واستعملت فيه أسلحة خطيرة والرشق بالحجارة ما تسبب في إصابات في صفوف القوات العمومية والمهاجرين على حد سواء.

واسترسلت المصادر عينها أن السلطات المختصة، استنفرت كافة الجهات المعنية، لتنفيذ إجراءات البحث والاستماع للمهاجرين السريين الذين تم إيقافهم، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، والعمل على جمع كافة المعطيات الشخصية، فضلا عن الكشف عن حيثيات وظروف إجهاض الهجوم الذي كان مقررا على الحدود الوهمية، ومحاولة الوصول للثغر المحتل.

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