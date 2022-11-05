الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي يطالبان باطلاق سراح “معتقلي أحداث الحسيمة “

هبة بريس - الرباط

طالب حزبا “الاشتراكي الموحد” و”النهج الديمقراطي العمالي” باطلاق سراح معتقلي “أحداث الحسيمة “، وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين .

واستنكر الحزبان عبر بلاغ مشترك ، أعقب لقاء تشاوريا يومه الخميس 03 نونبر 2022، من أجل تقاسم وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، وبحث أفق العمل المشترك ، ( استنكرا ) ماوصفوه بالهجوم الليبرالي الذي تسبب في معاناة المواطنين .

وأكدا على “أن اليسار يجسد أمل المغاربة وهو القادر على قيادة نضال الجماهير الشعبية نحو التغيير المنشود…”

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