ألمانيا.. آلاف يتظاهرون دعما لأوكرانيا وللاحتجاجات في إيران

2022-11-05 / 20:28
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هبة بريس - وكالات

تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة كولونيا (كولن) غربي ألمانيا اليوم السبت (الخامس من نوفمبر 2022) تأييداً للاحتجاجات المناوئة للنظام في إيران وللمطالبة بمساعدة أوكرانيا التي تعصف بها الحرب الروسية.

وجابت مظاهرة وسط المدينة تحت شعار “مسيرة من أجل الحرية” ظهر اليوم، وقام على تنظيم هذه المسيرة عدد من الجهات من بينها جمعية الصليب الأصفر-الأزرق الألمانية الأوكرانية.

وطالب المتظاهرون بمزيد من الضغط على الحكومة الإيرانية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومن أجل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا.

وفي سياق متصل، شهدت العاصمة الألمانيةبرلين اليوم مجددا مظاهرة تأييداً للاحتجاجات في إيران، وحسب تقديرات الشرطة تجمع نحو 150 شخصا عند بوابة براندنبورغ بعد الظهر، كما تجمع نحو 120 شخصاً- وفقا لتقديرات الشرطة- بالقرب من مقر وزارة الخارجية. وكان العدد المسجل للمظاهرتين أكبر من ذلك بكثير.

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