لعنة الإصابات تطارد منتخب “الأسود الثلاثة” قبل المونديال

هبة بريس - و م ع

أعلن بن تشيلويل، ظهير أيسر منتخب إنجلترا، اليوم السبت، غيابه عن مونديال قطر 2022 في كرة القدم المقرر بعد أسبوعين، بعد تعرضه لإصابة في عضلات باطن الركبة.

وقال لاعب تشلسي في حسابه على تويتر “بعد إصابتي بالرباط الصليبي (نونبر 2021)، قاتلت كثيرا للعودة قبل كأس العالم. كان أحد أحلامي. للأسف لن تكون الأمور ممكنة بحسب نتائج الفحوصات”.

وأضاف اللاعب الذي عرج في مباراة دينامو زغرب الكرواتي، ضمن دوري أبطال أوروبا الأربعاء، “سأقوم بكل شيء كي أعاود اللعب مع تشلسي قريبا”.

وغاب تشيلويل (25 عاما و17 مباراة دولية) عن قسم كبير من الموسم الماضي، قبل أن يعود مؤخرا.

وكان من المتوقع مشاركته في بعثة إنجلترا التي افتقدت زميله في تشلسي ريس جيمس المصاب بركبته في أكتوبر ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وتعاني إنجلترا من إصابة كايل ووكر ظهير مانشستر سيتي بطل الدوري، ولاعب الوسط كالفن فيليبس الهامين في تشكيلتها ضمن كأس أوروبا الاخيرة عندما بلغ منتخب “الأسود الثلاثة” المباراة النهائية.

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