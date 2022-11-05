براعم مدرسة الكرايم يجسدون ملحمة المسيرة الخضراء بسطات

هبة بريس_ سطات

نظمت مجموعة مدارس الكرايم التابعة للمديرية الاقليمية بسطات بكافة وحداتها المدرسية من فرعية زكرارة لبرامجة، صباح اليوم السبت، حفلا تربويا متميزا احتفاء بالذكرى السابعة والأربعين لانطلاق ملحمة المسيرة الخضراء المظفرة، من اعداد الأطر التربوية، وتقديم تلميذات وتلاميذات المؤسسة.

الحفل الذي يندرج في اطار تفعيل البرنامج السنوي العام الذي سطرته المؤسسة بمعية أعضاء مجلس التدبير، أبدع فيه التلاميذ من خلال تقديم للعديد من الأنشطة الرياضية والفنية والتربوية أبانوا عبرها عن حسهم الوطني وجديتهم وانخراطهم الجاد في تفعيل انشطة الحياة المدرسية بروح من المسؤولية ونكران للذات، في صورة تجسد نوعا من البطولات والملاحم التي رسمها تلاميذ وتلميذات المؤسسة بتأطير من هيئة التدريس.

وقد رسم التلاميذ والتلميذات لوحات فنية استعراضية، حاكوا من خلالها ملحمة المسيرة الخضراء التي شارك فيها آنذاك 350 ألف متطوعة ومتطوع، متسلحين بالقران وحاملين رمز السلام.

وقد أبدع المتعلمون والمتعلمات من فقرات هذا الحفل الذي تضمن وصلات موسيقية ومسرحيات هادفة بساحة المؤسسة حاملين فيها مختلف أحجام الأعلام الوطنية ومرددين بصوت واحد مجموعة من الاناشيد الوطنية التاريخية التي تصب في حدث الاحتفال وهو المسيرة الخضراء المظفرة.

الحفل المتميز يأتي في سياق الأنشطة التي دأبت المؤسسة على تنظيمها تماشيا والبرنامج العمل السنوي، كما أن يأتي تخليدا لهاته المناسبة الغالبة على قلوب المغاربة، و من اجل التعريف و التحسيس بهذا الحدث العظيم لأطفالنا الصغار و كذا ربط الماضي بالحاضر بروح من الوطنية والدفاع عن مكتسباتنا ووحدة أراضينا.

وقد تنوعت فقرات برنامج الحفل الذي سهر على اعداده الطاقم التربوي للمؤسسة بمعية المتعلمين و المتعلمات ، حيث افتتح الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم من أداء التلميذ “عمار فراج”، وبعده النشيد الوطني، ثم تناول التلميذ “آدم هرهار” كلمة ذكر من خلالها بالسياق التاريخي لهذه الذكرى، مستحضرا ابرز احداثها، اما فيما يخص باقي فقرات البرنامج فقد تنوعت بين اناشيد وطنية و قراءة قسم المسيرة بشكل جماعي و عروض تقديمية اضافة الى مجموعة من الصور تبث للحدث.

و في الاخير، تم انهاء الحفل بتنظيم مقابلة في كرة القدم بين التلاميذ المشاركين، تفاعل معها الجميع، الذين نوهوا بالمحهودات المبدولة للمضي قدما نحو تحقيق اهداف الحياة المدرسية واشراك التلاميذ في انشطتها الصفية والمندمجة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0