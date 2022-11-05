السفير الأمريكي الجديد يؤدي اليمين قبل بدء مهامه بالمغرب
هبة بريس - الرباط
أدى السفير الأمريكي الجديد بالمغرب، بونييت تالوار، اليمين بمقر الخارجية الأمريكية، قبل بدء مهامه بالمملكة، خلفاً للسفير السابق، ديفيد فيشر.
وهنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، عبر حسابها على تويتر، بونيت تالوار على تعيينه سفسرا جديدا بالمغرب ، كما تمنت له ولفريقه التوفيق.
وكتب السفارة: “هنيئا للسفير الأمريكي الجديد في المغرب بونييت تالوار على تأدية اليمين! نتمنى له ولفريقه بالسفارة الأمريكية التوفيق في جهودهم لتعزيز وتقوية الشراكة بين الولايات المتحدة والمغرب”.
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12 تعليقات
مرحبا بك وسط المغاربة
اهلا وسهلا بكم بالتوفيق والنجاح.
عاشت العلاقات المغربية الامريكية
مرحبا بك في المغرب مع متمنياتي لك بالتوفيق في توطيد أواصر الصداقة و التعاون الثنائي بين الحكومتين و الشعبين الأمريكي و المغربي في شتى المجالات
الف مرحبا بالسفير الجديد ببلد ك التاني المغرب الأمين، تحياتي
مرحبا بك وبكافة أعضاء البعثة الدبلوماسية في بلدكم الثاني المملكة المغربية الشريفة
مرحبا بكم سعادة السفير و متمنياتنا لكم بالتوفيق و النجاح في مهامكم و الرقي بالعلاقات التاريخية بين بلدينا الى اعلى المراتب.
مرحبا بكم في بلدكم المغرب .نرجو لكم التوفيق و النجاح في مهامكم الجديدة بما فيه مصلحة و تقدم البلدين الشقيقين.
مرحبا بك في المغرب
مرحبا بكم في بلدكم الثاني المغرب.
مرحبا بك في المغرب بلد الكرام و الاخلاق الحميدة
لا نعرف نوع اليمين الدي سيلقيه السفير الأمريكي هل سيقول مثلا اني اتعهد بخدمة بلدي المغرب!!!