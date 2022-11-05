بونيت تالوار

2022-11-05 / 18:36
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هبة بريس - الرباط

أدى السفير الأمريكي الجديد بالمغرب، بونييت تالوار، اليمين بمقر الخارجية الأمريكية، قبل بدء مهامه بالمملكة، خلفاً للسفير السابق، ديفيد فيشر.

وهنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، عبر حسابها على تويتر، بونيت تالوار على تعيينه سفسرا جديدا بالمغرب ، كما تمنت له ولفريقه التوفيق.

وكتب السفارة: “هنيئا للسفير الأمريكي الجديد في المغرب بونييت تالوار على تأدية اليمين! نتمنى له ولفريقه بالسفارة الأمريكية التوفيق في جهودهم لتعزيز وتقوية الشراكة بين الولايات المتحدة والمغرب”.

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