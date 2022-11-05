نفت الأمر بالنسبة للبوليساريو ..إيران تعترف بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لأول مرة
لأول مرة، اعترفت إيران بتزويد روسيا بـ”عدد محدود” من الطائرات المسيرة، لكنها واصلت نفي صحة مزاعم تفيد باستخدام هذه الطائرات في حرب أوكرانيا.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، قوله إنه على الرغم من أن طهران زودت موسكو بالأسلحة قبل أشهر قليلة من الصراع، فلا يوجد دليل على استخدامها (في الحرب).
ويتعارض هذا التصريح مع التأكيدات الأمريكية المتكررة، بأنه تم العثور على حطام طائرات إيرانية مسيرة من طراز “شاهد -136” في أوكرانيا، إلى جانب أدلة على أن عسكريين إيرانيين يساعدون روسيا في استخدامها.
وأكدت تقارير استخباراتية مغربية تسليم إيران جبهة “البوليساريو” طائرات مسيّرة حيث كان عضو الأمانة العامة للجبهة الانفصالية، عمر منصور، قد قال خلال زيارته الشهر الماضي لموريتانيا، إن “البوليساريو” تعتزم استعمال طائرات مسيّرة مسلحة ضد الجيش المغربي المرابط على طول الجدار الأمني ، الأمر الذي يهدد الاستقرار بالمنطقة بمباركة من الجزائر .
12 تعليقات
ايران عدوة العرب والمغرب اللهم اجعل كيدهم في نحورهم..
صحراء مغربية والمنطقة العازلة خط أحمر وسترجع اراضينا ان شاء الله..
مؤامرة ضد العرب عليهم الاتحاد في هذا الوقت العصب..
اي رصاصة او قاذفة قادمة من عصابة البوليساريو ستصبح الجزائر في خبر كان..
مجندون وراء جلالة الملك نصره الله للدفاع عن الوحدة الترابية ..
هذه فرصة ذهبية في حال اطلاق البوليساريو للدرون الايراني لإنهاء ما يسمى بالمنطقة العازلة ورسم الحدود مباشرة مع موريتانيا والجزائر ..
الجارة السوء تسعى إلى اشعال فتيل النيران والحرب مع المغرب..
نهاية المستعمرة الوهمية قريبة جدا ..
اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم احفظ هذا بلاد من كل مكروه وجن محمدبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن..
اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم احفظ هذا البلد من كل مكروه وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن..
اللهم انصر جلالة الملك محمد السادس والديبلوماسية المغربية..
المنطقة العازلة قريبا سيجتاحاها الجيش،المغربي الباسل ولايجب ان تبقى المناطق العازلة ويجب رسم الحدود مع جارة السوء وموريطانيا ذو الجهين،بعد،اخذ،الخريطة التي رسمتها فرنسا كما يحلوا لها فالصحراء الشرقية وبشار،وتندوف مغربيات والخريطة الصحيحة عند الخبتاء الفرنسيين هم الذين،زوروا الخريطة عندما كانوا مستثمرين لجارة السوء والان يجب أن يضهر الحق وزهق الباطل اما عن طريق الأمم المتحدة،أو المفاوضات مع الجارة السوء او الحرب مع ٧ؤلاء،الاشرار العجزة المجرمين قاتلي 250000جزاؤري،في العشرية السوداء،مع التعذيب،والسجن،للابرياء،جبهة،الانقاذ،ربحت الانتخابات عن جدارة واستحقاق،ولكن خوف الكبرانات من الحساب جعلهم يقتلون هذا العدد الهاءل من الجزاءريين ولكن الله لهم بالمرصاد عاجلا،أو اجلا من قتل نفسا،ضلما فمثواه النار خالذا،فيها واعد الله لهم عذابا شذيذا