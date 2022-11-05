نفت الأمر بالنسبة للبوليساريو ..إيران تعترف بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لأول مرة

هبة بريس - وكالات

لأول مرة، اعترفت إيران بتزويد روسيا بـ”عدد محدود” من الطائرات المسيرة، لكنها واصلت نفي صحة مزاعم تفيد باستخدام هذه الطائرات في حرب أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، قوله إنه على الرغم من أن طهران زودت موسكو بالأسلحة قبل أشهر قليلة من الصراع، فلا يوجد دليل على استخدامها (في الحرب).

ويتعارض هذا التصريح مع التأكيدات الأمريكية المتكررة، بأنه تم العثور على حطام طائرات إيرانية مسيرة من طراز “شاهد -136” في أوكرانيا، إلى جانب أدلة على أن عسكريين إيرانيين يساعدون روسيا في استخدامها.

وأكدت تقارير استخباراتية مغربية تسليم إيران جبهة “البوليساريو” طائرات مسيّرة حيث كان عضو الأمانة العامة للجبهة الانفصالية، عمر منصور، قد قال خلال زيارته الشهر الماضي لموريتانيا، إن “البوليساريو” تعتزم استعمال طائرات مسيّرة مسلحة ضد الجيش المغربي المرابط على طول الجدار الأمني ، الأمر الذي يهدد الاستقرار بالمنطقة بمباركة من الجزائر .

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