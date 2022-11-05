كورونا بالمغرب.. تسجيل 89 إصابة جديدة

2022-11-05 / 16:33
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت 5 نونبر عن تسجيل 89 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 29 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و844 ألف و742 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و411 آلاف و386 شخصا، مقابل 24 مليون و912 ألف و524 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 53 ألف و953 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و965 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و249 ألف و253 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (31)، والرباط سلا القنيطرة (26)، وفاس مكناس (16)، وسوس ماسة (8)، ومراكش آسفي (6)، وطنجة تطوان الحسيمة (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 431 حالة، فيما تم تسجيل حالة واحدة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها ثلاث حالات.

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